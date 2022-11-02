Правда ли, что Владимир Зеленский написал книгу „Моя борьба“?

Первоисточник этой версии истории — Telegram-канал „Ненасытный гардемарин“ (3700 подписчиков), юзернейм которого указан на скриншотах, распространяемых в соцсетях. Утром 21 октября в этом канале появился пост с рассказом о якобы прошедшей в посольстве Израиля презентации и теми же двумя фотографиями. „Ненасытный гардемарин“, занимающий пророссийскую позицию, регулярно публикует отфотошопленные изображения, в весьма грубой форме высмеивающие украинских и западных политиков. „Все совпадения случайны“, — утверждается при этом в описании профиля.

В действительности этим кадрам уже больше года, никакого отношения к Израилю они не имеют, а у изображённой книги совсем другая обложка. В сентябре 2021 года Зеленский находился с официальным визитом в США, где встретился, в частности, с группой конгрессменов. Член палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур подарила гостю книгу „Лёгкая черепно-мозговая травма“ — пособие, составленное американскими военными медиками на украинском языке, которое должно помочь их коллегам в зоне боевых действий. Эпизод, попавший в репортажи из Вашингтона, освещали украинские и российские СМИ. Наконец, Нафтали Беннет покинул пост премьер-министра Израиля 30 июня этого года.

Сообщения о якобы написанной Зеленским книге „Моя борьба“ делятся на две большие группы. Часть интернет-пользователей утверждают, что её презентация уже состоялась, причём в посольстве Израиля. В качестве доказательства используются две фотографии: одна изображает украинского президента (в деловом костюме, а не более привычных в последние месяцы футболке и толстовке цвета хаки) вместе с ещё несколькими людьми, а саму книгу передают из рук в руки: то ли Зеленский — даме слева, то ли наоборот. На второй фотографии книга изображена уже в руках (вероятно, украинского лидера). Также авторы подобных постов утверждают, что первый экземпляр подарили премьер-министру Израиля Нафтали Беннету.

О том, что Зеленский выпускает автобиографическую книгу под названием „Моя борьба“ (по-украински — „Моя боротьба“), сообщали, в частности, Telegram-каналы Colonelcassad (817 000 подписчиков на момент написания этого разбора) и „ Сводка » (186 000). Посты на эту тему появлялись также в Facebook , Twitter , „ ВКонтакте » и „ Одноклассниках ».

Другая группа публикаций, посвящённых якобы написанной Зеленским книге, состоит из фотографии её обложки вместе со снимком обложки Mein Kampf. Иногда такие посты содержат и короткий ролик. Снимок „Моей боротьбы“, судя по всему, скриншот из этой записи. На видео мужчина демонстрирует один экземпляр „Моей боротьбы“ на фоне двух небольших коробок и по-русски говорит: „Саня, смотри, запустили в производство такую вот книгу, скоро увидишь в продаже“.

Хотя обложки „Моей боротьбы“ на двух фотографиях очень похожи, их оформление слегка отличается: на одной указано имя и фамилия президента Украины, на другой — нет. При этом в их написании использован шрифт, который вряд ли бы выбрали для этих целей украинские книгоиздатели. Дело в том, что в украинском алфавите, помимо буквы „е“, (она читается как „э“) есть и буква „є“ (она читается как „йэ“). В фамилии украинского лидера используется первая из них (Зеленський), тогда как фамилия на обложке представлена как Зєлєнський.

Судя по данным сервиса Telemetr, анализирующего публикации в Telegram, впервые видео, на котором был показан экземпляр книги „Моя боротьба“, появилось в канале Voblya (1,3 млн подписчиков на момент написания этого разбора) 18 октября в 20:01 по московскому времени. В публикации утверждается, что „книгу-автобиографию“ собираются выпустить в Киеве. О том, когда именно тираж поступит в продажу, какого он размера и в каком издательстве был подготовлен, в посте канала Voblya ничего не говорится.

При этом нам не удалось найти информацию о готовящейся публикации „Моей боротьбы“ ни в украинских официальных источниках, ни в крупных СМИ. Видеозапись, на которой изображён один (!) экземпляр книги, и сделанные на её основе скриншоты — единственное доказательство подготовки такого издания. Нет в прессе и сообщений о том, что Владимир Зеленский в принципе занимается написанием автобиографии, которая будет доступна широкой публике. Наиболее близкое по смыслу издание — A Message from Ukraine («Послание из Украины“), которое опубликует в начале декабря Penguin Random House. В книгу войдут отобранные украинским президентом речи, которые он произносил начиная с 24 февраля 2022 года.

Итог: Фейк