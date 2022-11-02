02.11.2022, 16:16
Анатомия фотоскандала: история расставшихся Матери и Отца, которые потеряли друг к другу последние крупицы доверия
ФОТО: Shutterstock/Kollaaž
В июне 2020 года в руки Господина Судьи попадает темный клубок, который, на первый взгляд, невозможно распутать. Это история о расставшихся Матери и Отце, которые теперь ждут друг от друга только самого худшего.
Хотя все мы знаем, кто есть кто, автор этой истории решил не называть имен, потому что и без того уже слишком много людей тыкали друг в друга пальцами.
Они оба подали друг на друга в суд. Они оба добиваются лишения опеки, и, дабы обосновать свои требования, выдвигают ряд громких обвинений в адрес друг друга.
Отец обвиняет Мать в том, что она позволила Отчиму фотографировать детей в обнаженном виде и не вмешалась. Мать обвиняет Отца в психическом и финансовом насилии.