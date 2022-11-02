Анатомия фотоскандала: история расставшихся Матери и Отца, которые потеряли друг к другу последние крупицы доверия

Хотя все мы знаем, кто есть кто, автор этой истории решил не называть имен, потому что и без того уже слишком много людей тыкали друг в друга пальцами.

Они оба подали друг на друга в суд. Они оба добиваются лишения опеки, и, дабы обосновать свои требования, выдвигают ряд громких обвинений в адрес друг друга.

Отец обвиняет Мать в том, что она позволила Отчиму фотографировать детей в обнаженном виде и не вмешалась. Мать обвиняет Отца в психическом и финансовом насилии.

Хотя для простых людей это дело трагично, для опытного Господина Судьи оно вполне обычное. Он подходит к делу с толком и расстановкой, разбирая одну за другой все детали истории.