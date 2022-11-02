Директор Нарвской гимназии о реформе образования: не думаю, что сюда поедут ради 3000 евро(7)
Рийгикогу рассматривает законопроект о переходе всех школ на эстонский язык обучения. Уже с 2024 года преподавание в первых и четвертых классах должно проходить на эстонском. Вдобавок у всех учителей должна быть категория C1, чтобы вести уроки на государственном языке. RusDelfi поговорил с директором Нарвской Пяхклимяэской гимназии Вячеславом Коноваловым о том, готовы ли школы Ида-Вирумаа к изменениям.
„Грядущий законопроект по-прежнему вызывает множество вопросов. Кажется, что стройным он выглядит только на бумаге“, - начал директор Нарвской Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов. По его словам, данная реформа негативно скажется на качестве обучения: „Cносно говорящий по-эстонски учитель объясняет тему на языке, который не является родным ни для него, ни для ребенка. Понятно, что образование будет страдать“.
Откуда набрать нужное количество учителей – вопрос также дискуссионный. Например, средний возраст учителей в Пяхклимяэской гимназии – 50 лет. За год им нужно успеть не только освоить язык на высшую категорию, но и уметь преподавать на нем. Министр образования и науки Тынис Лукас сказал, что для этого будет организована программа микродипломного образования, которое займет два семестра, т.е. по сути еще год. Как это всё успеть к 2024 году – непонятно.
Кадровую нехватку учителей в Ида-Вирумаа в министерстве предлагают решать в том числе с помощью повышенной зарплаты. Для приезжих учителей зарплата будет рассчитываться с коэффициентом 1,5, что на выходе составит 3000 евро. Вячеслав Коновалов со скепсисом относится к данному решению: „Я не думаю, что деньги сильно простимулируют людей. Одно дело отработать в школе 7-8 часов, но потом ты все равно выходишь на улицу, где люди говорят исключительно по-русски. Приезжать в чужой город и так сложно, а когда в твоем окружении все говорят на другом языке – и подавно“.
Обеспокоенность существует и среди учителей русского языка. Их предмет могут сделать необязательным и перевести в категорию „иностранные языки“.
„Хотя мне кажется, что демократичней было бы запускать эти процессы отсюда – общаться и вместе искать решения. Я спросил министра, проводились ли какие-то исследования среди тех, кого этот закон касается больше всего. Мне ответили, что среди родителей соотношение 70 на 30, при этом большинство было против перехода на эстонский язык“, - добавил он.
В гимназии провели свой опрос, чтобы выяснить, какое количество людей хочет записаться на курсы языка. Пойти на курсы С1 изъявил желание только один человек, на B2 – четыре. Сейчас некоторые фирмы предлагают сотрудничество по программе от Кассы по безработице, но с условием, что в группе участвуют не менее 15 человек. Поэтому некоторые учителя уже в начале года присоединились к группам в других школах.
Своими силами гимназия также старается содействовать изучению языка. Так, например, в школе было организовано языковое кафе, в котором можно поговорить с носителем языка на будничные темы. „Беседы в кафе ведет учитель эстонского языка. По-большому счету оно для тех, кто уже имеет С1, но не имеет языковой практики. Это типично для Нарвы, где просто нет нужной среды“, - отметил Коновалов.
И, пожалуй, отдельный вопрос – это насколько жесткими будут языковые требования для будущих потенциальных соискателей и как будут проверять их квалификацию.