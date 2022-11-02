Директор Нарвской гимназии о реформе образования: не думаю, что сюда поедут ради 3000 евро

„Грядущий законопроект по-прежнему вызывает множество вопросов. Кажется, что стройным он выглядит только на бумаге“, - начал директор Нарвской Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов. По его словам, данная реформа негативно скажется на качестве обучения: „Cносно говорящий по-эстонски учитель объясняет тему на языке, который не является родным ни для него, ни для ребенка. Понятно, что образование будет страдать“.

Откуда набрать нужное количество учителей – вопрос также дискуссионный. Например, средний возраст учителей в Пяхклимяэской гимназии – 50 лет. За год им нужно успеть не только освоить язык на высшую категорию, но и уметь преподавать на нем. Министр образования и науки Тынис Лукас сказал, что для этого будет организована программа микродипломного образования, которое займет два семестра, т.е. по сути еще год. Как это всё успеть к 2024 году – непонятно.

Кадровую нехватку учителей в Ида-Вирумаа в министерстве предлагают решать в том числе с помощью повышенной зарплаты. Для приезжих учителей зарплата будет рассчитываться с коэффициентом 1,5, что на выходе составит 3000 евро. Вячеслав Коновалов со скепсисом относится к данному решению: „Я не думаю, что деньги сильно простимулируют людей. Одно дело отработать в школе 7-8 часов, но потом ты все равно выходишь на улицу, где люди говорят исключительно по-русски. Приезжать в чужой город и так сложно, а когда в твоем окружении все говорят на другом языке – и подавно“.

Обеспокоенность существует и среди учителей русского языка. Их предмет могут сделать необязательным и перевести в категорию „иностранные языки“.

„Хотя мне кажется, что демократичней было бы запускать эти процессы отсюда – общаться и вместе искать решения. Я спросил министра, проводились ли какие-то исследования среди тех, кого этот закон касается больше всего. Мне ответили, что среди родителей соотношение 70 на 30, при этом большинство было против перехода на эстонский язык“, - добавил он.