Мнение
02.11.2022, 15:00

МНЕНИЕ | Хлыст для мобилизованных временно отложен

 
Сергей Ковальченко
журналист
Самые злостные уклонисты рисковали попасть за решетку на срок до 5 лет
Самые злостные уклонисты рисковали попасть за решетку на срок до 5 лет
ФОТО: Maksim Konstantinov | Global Look Press

В России попытались радикально ужесточить наказание за уклонение от участия в мобилизации. Согласно законопроекту, который внесли на рассмотрение Госдумы 1 ноября 2022 года, не пришедшему в военкомат по повестке человеку мог грозить огромный штраф, или тюремное заключение сроком до пяти лет. Уже к вечеру того же дня выяснилось, что парламент не будет рассматривать этот драконовский закон. Слишком велики издержки от такого рода инициатив, которые вызывают только нервозность в обществе и провоцируют дальнейший отток мужчин из страны, пишет в колонке для RusDelfi журналист Сергей Ковальченко.

Сейчас штраф за неявку в российский военкомат по повестке составляет от 500 (меньше 10 евро) до 3000 рублей (около 50 евро). Поэтому с начала мобилизации все юристы говорили российским мужчинам, что ничего страшного в неявке в военкоматы нет: наказание административное, штрафы копеечные, и даже если вы получили повестку для так называемой „сверки документов“, то в военкомат лучше не ходить. Тем более, что почти сразу стало известно о том, как в армию забирали практически всех, кто приходил в военные комиссариаты, включая даже тех, у кого было освобождение от призыва. Иные „счастливчики“ очень быстро попали на фронт, а некоторые почти сразу погибли.

Военные быстро поняли, что в ситуации, когда перед военкоматами не стоят огромные очереди из патриотов, готовых положить жизни в борьбе с „нацизмом и бандеровщиной“, выполнить план начальства по мобилизации им поможет только массовый произвол. И конечно, история со смехотворными штрафами за уклонение не помогала военным властям, а только мешала.

RusDelfi
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