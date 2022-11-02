МНЕНИЕ | Хлыст для мобилизованных временно отложен

Сейчас штраф за неявку в российский военкомат по повестке составляет от 500 (меньше 10 евро) до 3000 рублей (около 50 евро). Поэтому с начала мобилизации все юристы говорили российским мужчинам, что ничего страшного в неявке в военкоматы нет: наказание административное, штрафы копеечные, и даже если вы получили повестку для так называемой „сверки документов“, то в военкомат лучше не ходить. Тем более, что почти сразу стало известно о том, как в армию забирали практически всех, кто приходил в военные комиссариаты, включая даже тех, у кого было освобождение от призыва. Иные „счастливчики“ очень быстро попали на фронт, а некоторые почти сразу погибли.