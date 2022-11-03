RUSDELFI В УКРАИНЕ | Волонтер из Харькова: „Привозят людям пакет с едой, те открывают, смотрят и говорят: а что хлеб не положили?“(25)
В противостоянии военной агрессии России многие жители Украины объединились и помогают друг другу. Коренной житель Харькова, волонтер, рассказал корреспондентам Delfi и Eesti Päevaleht об оборотной стороне того, что происходит в Украине, на примере своего города.
В первые месяцы после вторжения России в Харькове на рынке продавали гуманитарную помощь. Люди думали, что это можно будет делать безнаказанно. Они получали гуманитарную помощь, ехали на рынок и начинали ее продавать. Но у нас в Харькове много добросовестных людей, они собрались вместе и стали искать тех, кто продает гуманитарную помощь.
Я не хочу сказать, что полиция не работает. В полиции у меня очень много друзей осталось, они сейчас все молодцы, работают по совести. Недобросовестных людей ловили и полиция, и обычные люди, и волонтеры.