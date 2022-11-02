Детский зимний комбинезон – три шага до правильного выбора

Во-первых, выберите размер

Дети активны, они хотят двигаться и что-то делать. Одежда, которая слишком мала, становится помехой. Слишком большая одежда будет мешать. Проблема решается, если выбрать комбинезон правильного размера. Да, дети растут быстро, поэтому если выбор стоит между одеждой в самый раз или немного на вырост, то, вероятно, лучше выбрать немного побольше. Пройдет всего лишь мгновение - и она будет как раз!

Очень удобно купить достойный детский зимний комбинезон на Hansapost или Kaup24, чтобы не бежать в магазин, когда на улице бушует осенний шторм. Покупать в Интернете проще, если вы знаете размер одежды вашего ребенка. Просто нужно потратить несколько минут и измерить ребенка. Снимайте мерки, когда он одет в одежду, которую будет носить под зимний комбинезон.

Во-вторых, подумайте, насколько теплым должен быть комбинезон

Даже если нам кажется, что зимой холодно, один толстый слой одежды не является лучшей защитой от холода. Ключ к уюту - многослойная одежда. Каждый слой имеет свою функцию, а воздух между слоями помогает создать изоляцию! Это означает, что несколько тонких слоев сохраняют тепло лучше, чем один толстый.

Кроме того, зимняя погода в Эстонии переменчива. Некоторые дни довольно теплые, другие - очень холодные. Выбирайте одежду, в которой можно добавлять и снимать слои. Таким образом, зимний комбинезон подходит для использования в течение всей зимы! Роль первого слоя заключается в отводе влаги, чтобы тело оставалось теплым и сухим.

Второй слой является основным регулятором тепла. Ребенку, который еще не умеет самостоятельно двигаться, скорее всего, понадобится более теплый зимний комбинезон, чем ребенку, который ни минуты не может усидеть на месте. Поэтому детские комбинезоны могут быть относительно тонкими - для ребенка, идущего в первый класс, или довольно толстыми - для младенца.