Выбирайте мебель для детской так, чтобы не начинать все с нуля





Уважайте мнение ребенка

Чем старше становится ребенок, тем важнее для него право определять пространство вокруг себя. Даже если вам, как родителю, не нравится выбор стиля вашего ребенка, стоит поощрять и поддерживать его, насколько это возможно и разумно.





Сама мебель и ее выбор - это не попытка создать соответствующий образ с помощью потока постов в социальных сетях. Вы обустраиваете пространство, где ваш ребенок будет хотеть и проводить свободное время, спать и учиться. Если он достаточно взрослый, чтобы иметь свое мнение, к нему стоит прислушаться. Конечно, не обязательно, чтобы ребенок обставлял всю комнату! Но выбор штор, ковра или комода - это хорошее решение.





Родитель может взять на себя инициативу. Если вы оформите всю комнату в определенной тематике, то через несколько лет вам придется делать капитальный ремонт, потому что интересы и предпочтения ребенка изменятся, и когда-то любимая мебель в детской будет признана стыдной. Тематическими могут быть вещи, которые легко заменить - постельное белье, подушки, ковер, картины и постеры, настольная лампа и т.д.





Мебель для каждой зоны

Хорошо, если мебель, которую вы выбираете для комнаты ребенка, соответствует одной из четырех категорий: для сна и отдыха, для учебы, для хранения или для игр. Роль и важность этих категорий будет меняться с течением времени. Для детей младшего возраста очень важны зоны отдыха и игр.





Когда они идут в школу, игровая зона начинает сокращаться, а учебный уголок становится гораздо важнее. Если вы будете мыслить таким образом, то сможете заранее спланировать и продумать, что нужно учесть при покупке мебели, и как будет меняться обстановка в детской комнате.





Один предмет мебели, без которого не обойтись