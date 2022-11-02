Выбирайте мебель для детской так, чтобы не начинать все с нуля
Выбор мебели для детской комнаты в некотором смысле является самым сложным. Она должна нравиться и вам, и вашему ребенку, быть функциональной и прослужить более нескольких лет. Что же нужно для того, чтобы все требования были соблюдены, и чтобы ребенок хотел проводить время в своей комнате?
Уважайте мнение ребенка
Чем старше становится ребенок, тем важнее для него право определять пространство вокруг себя. Даже если вам, как родителю, не нравится выбор стиля вашего ребенка, стоит поощрять и поддерживать его, насколько это возможно и разумно.
Сама мебель и ее выбор - это не попытка создать соответствующий образ с помощью потока постов в социальных сетях. Вы обустраиваете пространство, где ваш ребенок будет хотеть и проводить свободное время, спать и учиться. Если он достаточно взрослый, чтобы иметь свое мнение, к нему стоит прислушаться. Конечно, не обязательно, чтобы ребенок обставлял всю комнату! Но выбор штор, ковра или комода - это хорошее решение.
Родитель может взять на себя инициативу. Если вы оформите всю комнату в определенной тематике, то через несколько лет вам придется делать капитальный ремонт, потому что интересы и предпочтения ребенка изменятся, и когда-то любимая мебель в детской будет признана стыдной. Тематическими могут быть вещи, которые легко заменить - постельное белье, подушки, ковер, картины и постеры, настольная лампа и т.д.
Мебель для каждой зоны
Хорошо, если мебель, которую вы выбираете для комнаты ребенка, соответствует одной из четырех категорий: для сна и отдыха, для учебы, для хранения или для игр. Роль и важность этих категорий будет меняться с течением времени. Для детей младшего возраста очень важны зоны отдыха и игр.
Когда они идут в школу, игровая зона начинает сокращаться, а учебный уголок становится гораздо важнее. Если вы будете мыслить таким образом, то сможете заранее спланировать и продумать, что нужно учесть при покупке мебели, и как будет меняться обстановка в детской комнате.
Один предмет мебели, без которого не обойтись
Очень разумный вариант - купить выдвижную кровать, которой ребенок сможет пользоваться от младшего возраста до школьного. Конечно, нужно выбирать кровать, изготовленную из качественных материалов, иначе она не прослужит долго. Подросткам, напротив, может понравиться высокая кровать, под которую поместиться диван или стол. Это особенно ценный предмет мебели для комнаты подростка, если пространство ограничено.
Как насчет стола?
Даже малышам может понравиться рисовать или играть за столом. Столы для малышей обычно ниже и предназначены для кратковременных занятий. Когда приходит время идти в школу, а вместе с ней и необходимость комфортно выполнять учебные задания, нужно купить подходящий письменный стол и стул к нему.
Детям обязательно нужно куда-то складывать свои вещи, чтобы у всего было свое место. Это также тот момент, когда необходимо учитывать желания и идеи ребенка. Если места хранения трудно или неудобно использовать, они будут оставаться неиспользованными, и все вещи в итоге все равно будут валяться где попало. Не торопитесь, правильно выбрать мебель для детской комнаты не является непреодолимо сложной задачей.