Глава ЕЦБ в интервью Delfi: при необходимости будем поднимать процентные ставки и дальше

„Пункт назначения известен, и мы пока не достигли его“, - сказала Лагард в интервью латвийскому изданию Delfi Bizness.

На прошлой неделе ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам второго заседания подряд. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам - до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,25%, напоминает „Финмаркет“.

При этом инфляция в еврозоне в октябре достигла нового рекорда - 10,7% в годовом выражении, а экономический рост замедлился и, вероятно, продолжит ослабляться с учетом сокращения поставок энергоресурсов из России перед началом зимы, отмечает Bloomberg.

Лагард признала, что вероятность рецессии в еврозоне выросла за последнее время. При этом она предупредила об опасности, которую может повлечь за собой принятие недостаточных мер для сдерживания инфляции, и назвала стабильные цены „основой ровного функционирования экономики, от которого выигрывают все“.

„Инфляция в еврозоне по-прежнему слишком высока. Чем дольше она остается на этом высоком уровне, тем больше риск, что она распространится на всю экономику. Ожидания потребителей и бизнеса относительно инфляции также станут усиливаться, и это очень опасно“, - сказала Лагард.

По ее словам, в нынешних условиях правительствам европейских стран следует быть очень осторожными, и любые бюджетные стимулы должны быть временными и целевыми.