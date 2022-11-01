Давка на Хэллоуин в Южной Корее. Полиция признала, что смертей можно было избежать

Комиссар Национального полицейского агентства Юн Хи Кын заявил, что чувствует „безграничную ответственность за общественную безопасность“ в связи с произошедшим, и пообещал провести полное расследование.

Министр внутренних дел Ли Сан Мин также принес извинения за инцидент.

Давка произошла вечером в субботу в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены ковидных ограничений массовое празднование без масок.

Большинство погибших - несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет.

Юн признал, что перед происшествием в полицию поступило множество звонков, предупреждавших о серьезности ситуации, но реакция полицейских была недостаточной.

Полиция Сеула сообщила Би-би-си, что первый звонок на южнокорейский номер экстренной помощи поступил в 18:34 по местному времени - за несколько часов до начала давки. В течение следующих трех с половиной часов в полицию звонили еще десять раз.

Начальник полиции назвал реакцию полицейских „разочаровывающей“ и пообещал провести „быстрое и тщательное расследование“, чтобы выяснить, были ли приняты надлежащие меры после этих звонков.

На заседании Национального собрания министр внутренних дел Ли Сан Мин принес извинения гражданам. „Это очень печально для меня как для отца, у которого есть сын и дочь... трудно выразить словами, ситуация тяжелая, и ее трудно принять“, - сказал он.

Юн и Ли выступили в ответ на растущее общественное недовольство и требования привлечь виновных к ответственности. Однако другие чиновники пытаются представить произошедшее как несчастный случай.

Ранее полиция заявила, что в этом году на празднование Хэллоуина они направили больше сотрудников, чем обычно до пандемии.

Один из членов парламента во вторник также отметил, что поскольку вечеринка была стихийной, никто не обращался к полиции с особыми просьбами об обеспечении безопасности и мерах по контролю толпы.