Меньше жира, больше мышц и повышенная выносливость: какие запрещенные вещества используют в Эстонии любители допинга

В минувший вторник Международный спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение оставить в силе запрет на участие в соревнованиях сроком на два года, наложенный на борца греко-римского стиля Хейки Наби. В полном тексте решения CAS, имеющемся в распоряжении Delfi, говорится, что адвокат Наби, Пауль Керес, посчитал возможным, что запрещенное вещество летрозол могло попасть в организм Наби в тренажерном зале спортивного клуба, где употреблялись различные допинговые добавки. По словам Кереса, речь идет о деле экс-чемпиона мира по бодибилдингу Дмитрия Уйбы, которое „Экспресс“ подробно освещал год назад.

История ниже была впервые опубликована в ноябре 2021 года.

Провизор целевого учреждения „Антидопинг и спортивная этика Эстонии“ Янне Сепп вместе с парой заядлых посетителей тренажерных залов, которые на „ты“ с допинговыми препаратами, проливают свет на то, чем пичкают себя пугающе крепкие мужчины и женщины с внешностью Халка. Они также рассказывают, какой это оказывает эффект.

В ноябре 2021 года Eesti Ekspress писал о том, как бывший чемпион мира по культуризму Дмитрий Уйба получил условный срок за организацию допингового бизнеса. У мужчины с внешностью скалы в гаражном боксе в Виймси были обнаружены 89 различных препаратов, вероятное происхождение которых простирается от Казахстана до Англии и Молдовы.

Среди обнаруженных препаратов были медикаменты для терапии рака груди, в составе которых содержатся анаболические стероиды; лекарства для борьбы с нарушениями кроветворной системы и потерей костной массы; препараты для страдающих СПИДом и болезнью Паркинсона.

Кажется безумием то, что люди готовы добровольно и безоглядно все это употреблять…