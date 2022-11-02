МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: в Таллинне не должно быть Московского бульвара, приказы о геноциде и депортации отдавались из Москвы(3)
Российских и советских топонимов, напоминающих об оккупации и депортации и оскорбляющих чувства коренного населения, не должно быть в Эстонии, пишет почетный профессор Таллиннского университета, кавалер знака „За заслуги перед Таллинном“ Рейн Руутсоо.
Пару недель назад „зеленые“ предложили во второй раз (первый раз - в марте этого года) переименовать Московский бульвар в Ласнамяэ в Киевский бульвар. В связи с этим журналист из русской редакции Delfi провел уличный опрос среди жителей района, решив узнать, поддерживают ли жители такую иницативу. Как и ожидалось, ответ полудюжины носителей русского языка, представляющих местных жителей, был исключительно отрицательным. Комментарий, выразивший мнение все группы людей, которую опросил журналист, сводится к одному: „Был Московский пускай таким и будет“. Тот факт, что в Таллине есть улицы с названиями „Московский бульвар“ и „Петербургское шоссе“ - говорит сам за себя!
Еще более неприятно то, что аргументы в защиту названия Московского бульвара вводят в заблуждение. Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что „в Эстонии нет традиции менять уже существующие названия“. Но никакой „традиции“ нет, мэр просто оправдывает неприкосновенность названия Московского бульвара! История Таллинна в прошлом веке — это история политической колонизации памяти. С начавшейся в 1940 году оккупацией все топонимы, связанные с независимостью и идентичностью Эстонской Республики, были заменены на большевистские (во время немецкой оккупации в 1941-1944 годах улицы были названы в честь Адольфа Гитлера и других сподвижников фюрера). Когда Эстония восстановила свою независимость, топонимы, оправдывающие иностранную власть, были заменены. Этой осенью в Нарве исчезли последние топонимы, узаконивающие оккупацию. Пушкин, имя которого можно встретить (хотя к Нарве поэт не имеет никакого отношения) в каждом большом городе, споров не вызывает, как не вызывает споров об исторической подоплеке и петербургская дорога в Таллинне.
Однако название бульвара в честь города Москва неоднократно подвергалось клеймению и так будет и в обозримом будущем. Сегодня именно оттуда отдаются военные приказы об уничтожении и геноциде в Украине, которые приносят страдания миллионам человек. Напомню, что приказы о депортации, преследовании интеллигенции и т. д., начавшиеся в Эстонии в 1940 г., также исходили из Москвы. Название улицы в иностранном государстве в честь Москвы в 1981 году является наследием российской захватнической политики. Таким образом, название Московского бульвара квалифицируется как „красный монумент“, символизирующий преступления оккупационных властей и глубоко оскорбляющий коренное население.
Администрация мэра, конечно, продумана до мелочей. Как отрицатель оккупации, он хорошо знает менталитет новоселов Таллинна. Голоса избирателей Ласнамяэ, обеспечивающих его власть, всегда были для Кылварта важнее, чем мнение коренного населения, для которых столица соседней страны, глубоко враждебной Эстонии, осталась близкой его сердцу.
Смена названий улиц в Ласнамяэ — это непрерывный процесс. Улица Мустакиви, восстанавливающая исторический топоним пересечения с Москвой, до 1989 года носила название улицы 21 июня (тем самым прославляя начало оккупации). До 1993 года Санкт-Петербургское шоссе, проходящее в районе шоссе Мустакиви, называлась Ленинградское шоссе. Петербургское шоссе, которое ведет в город, связанный с Эстонией, никого не смущает. Почему в случае с Московским бульваром ограничились лишь удалением русскоязычной формы названия, надо спросить у чиновников того времени. Недавний поворот в политике переименования улиц в Нарве, связанный с отказом от советского наследия, также является поводом для размышлений для властей Ласнамяэ. При переименовании Московского бульвара я бы скорее поддержал возрождение исторической топонимики, по которой и были названы улица Мустакиви, Тондираба и другие. Сдерживая военную кампанию путинской России, при помощи которой она хотела подчинить всю Европу, Киев обеспечивает мирное небо для стран Балтии и заслуживает гордой улицы в самом сердце Таллинна!
Ход мыслей, повторяющий доводы старосты района Юлианны Юрченко о том, что изменение названия Московского бульвара „вызовет дополнительное напряжение в местном сообществе“, является чистой демагогией. Невозможно снять напряжение, не убрав окончательно оставшиеся символы злодеяний со зловещей окраской, которые являются пережитками оккупации. Те, кто ждут, что их признают „своими“, видимо, не понимают, что это нельзя совмещать с защитой наследия оккупации. Придется выбрать что-то одно! Может быть, стоит спросить еще и мнение людей, для которых эстонский язык является родным? Или опять есть опасения, что это добавит напряжения в обществе? Как долго еще продлится опасная политика, когда для победы на выборах один слой населения, большая часть которого является гражданами соседней страны и лицами без гражданства, будет противопоставляться Эстонии и коренным жителям?
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