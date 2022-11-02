МНЕНИЕ | Рейн Руутсоо: в Таллинне не должно быть Московского бульвара, приказы о геноциде и депортации отдавались из Москвы

Пару недель назад „зеленые“ предложили во второй раз (первый раз - в марте этого года) переименовать Московский бульвар в Ласнамяэ в Киевский бульвар. В связи с этим журналист из русской редакции Delfi провел уличный опрос среди жителей района, решив узнать, поддерживают ли жители такую иницативу. Как и ожидалось, ответ полудюжины носителей русского языка, представляющих местных жителей, был исключительно отрицательным. Комментарий, выразивший мнение все группы людей, которую опросил журналист, сводится к одному: „Был Московский пускай таким и будет“. Тот факт, что в Таллине есть улицы с названиями „Московский бульвар“ и „Петербургское шоссе“ - говорит сам за себя!

Еще более неприятно то, что аргументы в защиту названия Московского бульвара вводят в заблуждение. Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что „в Эстонии нет традиции менять уже существующие названия“. Но никакой „традиции“ нет, мэр просто оправдывает неприкосновенность названия Московского бульвара! История Таллинна в прошлом веке — это история политической колонизации памяти. С начавшейся в 1940 году оккупацией все топонимы, связанные с независимостью и идентичностью Эстонской Республики, были заменены на большевистские (во время немецкой оккупации в 1941-1944 годах улицы были названы в честь Адольфа Гитлера и других сподвижников фюрера). Когда Эстония восстановила свою независимость, топонимы, оправдывающие иностранную власть, были заменены. Этой осенью в Нарве исчезли последние топонимы, узаконивающие оккупацию. Пушкин, имя которого можно встретить (хотя к Нарве поэт не имеет никакого отношения) в каждом большом городе, споров не вызывает, как не вызывает споров об исторической подоплеке и петербургская дорога в Таллинне.