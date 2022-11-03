ПОДКАСТ | Пикули: „Дудь спросил, знаю ли я безлюдное место в Таллинне. Я сказал - любое“

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„Таллинн - самый комфортный город, в котором я когда-либо жил. Честно. Я так не говорю в каждом городе“, - начал Антон Пикули, который с начала войны переехал в Эстонию из России. Здесь он снимает видео с разбором новостей на канале „Навальный LIVE“, выпускает юмористические скетчи и выступает со стендап-концертами.

„Многие мои друзья скучают по московскому комфорту. Но я там не жил, вдобавок Москва - не Россия. Я вообще не скучаю по устройству жизни в России. Понимаешь, как там было неудобно жить, только тогда, когда переезжаешь в удобный город“, - говорит Пикули.

По его словам, в Таллинне очень комфортно. „Здесь видно, что почти все деньги, которые выделили из бюджета, потратили на людей, на комфорт. В России совсем не так. А понять это ты можешь, только уехав из России. Как это есть велодорожки? Почему вокруг так чисто?“ - удивлялся он, когда в марте переехал в Таллинн.

Инфляцию Антон не ощущает. Хозяева его квартиры в центре города заранее зафиксировали цену на отопление, поэтому за коммуналку платить приходится не так много. К тому же цена на аренду двухкомнатной не такая высокая, 500 евро, уточнил он. Некоторые цены на продукты даже ниже, чем в России. В основном Антон общается в Таллинне на русском, проблем с этим никогда не возникало.

В октябре Антон Пикули стал одним из четырех участников выпуска Юрия Дудя про пропаганду. Съемки проходили на пляже в Пирита, хотя он предлагал Горхолл. „Юра спросил, знаю ли я безлюдное место в городе. Я сказал, да, любое. В итоге выбрали Пирита. Но и там к нам подошел рыбак, чтобы сфотографироваться с Юрой“, - продолжил Пикули.

Юрий Дудь приехал только на один день, потом сразу улетел. „Мне понравилось интервью. Я написал ему об этом. Он ответил: „Без вас бы так клево не получилось“. Потом я прочитал комментарии, там написали, что я не клево отвечал. Хотя был и один комментарий, что я сложный человек, меня сложно интервьюировать“, - подчеркнул блогер в подкасте RusDelfi.