Вооруженные силы Норвегии повышают боеготовность

Вооруженные силы Норвегии со вторника, 1 ноября, повышают боеготовность и переходят к новой фазе в стратегии планирования. Об этом сообщили в правительстве Норвегии.

Изменения предпринимаются по совету министра обороны Норвегии Бьорна Аррильда Грама и являются ответом на „серьезную ситуацию с безопасностью, в которой находится Европа“, указали в кабмине.

„Нет никаких признаков того, что Россия расширит свои боевые действия на другие страны, но возросшая напряженность означает, что мы более подвержены угрозам, разведдеятельности и (иностранному. - Ред.) влиянию. Это заставляет все страны НАТО быть более бдительными, включая Норвегию“, - пояснил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Норвегия усилила патрулирование критически важной инфраструктуры в Северном море

Правительство усиливало боеготовность еще до начала войны в Украине и с тех пор наращивало ее еще несколько раз. В последние недели оборонное ведомство Норвегии увеличило присутствие рядом с критически важной инфраструктурой в Северном море, а также ее патрулирование. Норвежские отряды местной обороны продолжат защищать критически важную инфраструктуру и на суше с помощью полиции.

Новая фаза планирования означает, что готовность „здесь и сейчас“ будут иметь приоритетное значение, не все предпринимаемые шаги будут раскрыты и не обо всем можно будет говорить, подчеркнул глава оборонного ведомства.

Задачи и виды деятельности личного состава вооруженных сил Норвегии будут изменены

Задачи и виды деятельности личного состава вооруженных сил Норвегии будут изменены в соответствии с изменением приоритетов, указали в правительстве.

Союзники Осло вносят свой вклад, в частности, в патрулирование в Северном море.

„Мы… являемся членом сильного оборонного альянса. Это дает нам (чувство. - Ред.) безопасности“, - отметил Йонас Гар Стёре.

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