МНЕНИЕ| Юферева-Скуратовски Тынису Лукасу: тогда мы идем в ваши школы! Вы готовы?(14)
Неужели в нашем обществе произошел сдвиг? Нас, русскоязычных, больше не обвиняют в том, что мы не хотим учить эстонский? После того, как законопроект о переводе всех садов и школ на эстонский язык прошел первое чтение, у многих вдруг открылись глаза на истинную проблему – учителей-то не хватает! И дебаты в СМИ впервые за десятки лет приобрели хоть какую-то видимость конструктивности, пишет Мария Юферева-Скуратовски, депутат Рийгикогу.
На одной мотивации далеко не уедешь
Если бы вы знали, как мне надоело последние 25 лет слушать сказки про то, что ученики и учителя русских школ сами виноваты в том, что лишь 30% выпускников основной школы способны сдать экзамен по эстонскому на B2. Дескать, им не хватает мотивации и понимания того, что эстонский язык необходим для того, чтобы состояться в этой жизни. О, если бы вы только знали, сколько мотивации в изучении эстонского языка было у меня в школьные годы. Но чуда не произошло – отсутствие нормальной методики преподавания, недостаточное количество уроков привели к тому, что нормально изучать эстонский язык я смогла лишь после окончания школы. Я заплатила немалые деньги за языковые курсы, а учеба и работа в Тартуском университете в итоге дали неплохие результаты.
Многое ли изменилось за эти 25 лет? Почему до сих пор политики говорят только лишь о мотивации детей, учителей и центристов, вместо того, чтобы открыто признать – государство провалилось с программой обучения эстонскому языку в русскоязычных школах. Как еще, кроме как полный провал, можно назвать то, что 70% выпускников основной школы не в состоянии сдать экзамен на простую категорию? Неужели за 9 лет учебы в школе невозможно выучить эстонский язык? Ни за что не поверю. Я до сих пор убеждена, что государство просто не ставило перед собой такой задачи.
Если бы была поставлена цель научить детей, обучающихся в русских школах, эстонскому языку на достойном уровне, то за 30 лет были бы подготовлены учителя в необходимом количестве, разработаны эффективные методики и увеличено число уроков начиная с садов и начальных классов. Но ведь гораздо проще и дешевле повторять мантру о том, что „русские сами не хотят учить эстонский“. Для этого и делать-то ничего не надо.
И огромный вопрос, на который я не получила внятного ответа от министра образования Лукаса: „Зачем отказываться от методики языкового погружения, которая дает хорошие результаты, вместо того, чтобы распространить ее во всех классах?“ Ну правда, зачем выкидывать на помойку то, что работает, и вместо этого ставить нереальные цели „пятилетку за два года“?
Потемкинские деревни за фасадами школ
В законопроекте о переводе всех садов и школ на эстонский язык обучения предусмотрено, что переход начнется в 2024 году, а завершится в 2030-м. Что и говорить, цели амбициозные, но от этого они не делаются реалистичными.
К 2030 году где-то нужно будет найти свыше 4000 учителей. А с нынешними темпами подготовки на это потребуется около 80 лет. И это касается всех школ Эстонии, которые уже сейчас страдают от нехватки учителей-предметников, а многие учителя работают с повышенной нагрузкой.
Уже через два года нехватка учителей может составить около 1000 единиц. В настоящее время порядка 2300 педагогов не соответствуют квалификационным требованиям по знанию эстонского языка. Через два года они либо должны сдать язык на С1, либо школа должна с ними попрощаться. Вряд ли какая-то школа будет готова платить штраф размером 9600 евро за то, что заключила договор с учителем, который не соответствует языковой квалификации.
Предположим, часть учителей сможет сдать язык на требуемую категорию и сможет продолжить работу в школе. Но я могу предположить, что качество преподавания предмета упадет. Не говоря уже о том, что ученики вряд ли выиграют от того, что будут слушать предмет на неидеальном эстонском языке. Отдельный вопрос, смогут ли многие дети в принципе усваивать информацию. Судя по всему, это последнее, что тревожит законодателей. Главное, чтобы бегло разговаривали на эстонском по выходе из школы, ведь большего от обслуживающего персонала и рабочих и не требуется.
Но правда заключается в том, что большинство из 2300 педагогов, которые сейчас не владеют эстонским, вынуждены будут уйти из школы. Кем их заменить? И на это у законопроекта есть решение – учителями смогут пойти работать люди со средним образованием, но владеющие эстонским языком. Директор сам будет определять, насколько человек соответствует требованиям. Согласна, в ряде случаев может и будут попадаться вдохновленные люди, готовы учить и учиться, но в целом эта ситуация выглядит как риск снижения качества образования. Министерство предложит краткие курсы повышения квалификации, чтобы хоть как-то спасти школы от падения качества преподавания.
И отдельного анализа заслуживает тема того, как скажется реформа на детях с особыми образовательными потребностями. Могу лишь предположить, что число таких детей вырастет.
Лукас, мы идем в ваши школы. Вы готовы принять наших детей?
А теперь самое интересное и страшное для эстонской части населения. Логика среднестатистического родителя, который хочет дать качественное образование своим детям, подсказывает, раз уж все на эстонском, то пусть ребенок идет в эстонскую-эстонскую школу, где учителя - носители языка и языковая практика иного уровня.
Но я могу уже сейчас с уверенностью сказать, что в школах будут установлены негласные установки „принимать в класс не более определенного процента детей из русскоязычных семей“. Ведь, если в классе будет половина учеников чей родной язык эстонский и половина с другим языком, то для эстонских учеников это будет означать резкое падение качества образования, а для учителей просто колоссальную нагрузку. И об этой угрозе для эстонских школ совершенно открыто говорят представители EKRE и Isamaa. Никто не хочет для русских детей равных условий для учебы, в большинстве им уготована участь учиться в эстонских-русских школах. Ну не прекрасный ли план правительства для взращивания элиты и рабочего класса? Мне, честно, непонятно, как под этим планом подписались соцдемы, которые всегда ратовали за равноправие и единые школы.
Я считаю, что этот законопроект лишь усилит сегрегацию нашего общества и снизит качество образования, как в эстонских-эстонских школах, так и в эстонских-русских школах. И мне очень грустно, что нынешняя коалиция плюет на мнение ученых, которые также считают, что школьная система Эстонии и ее участники не готовы к таким потрясениям.