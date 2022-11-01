МНЕНИЕ| Юферева-Скуратовски Тынису Лукасу: тогда мы идем в ваши школы! Вы готовы?

На одной мотивации далеко не уедешь

Если бы вы знали, как мне надоело последние 25 лет слушать сказки про то, что ученики и учителя русских школ сами виноваты в том, что лишь 30% выпускников основной школы способны сдать экзамен по эстонскому на B2. Дескать, им не хватает мотивации и понимания того, что эстонский язык необходим для того, чтобы состояться в этой жизни. О, если бы вы только знали, сколько мотивации в изучении эстонского языка было у меня в школьные годы. Но чуда не произошло – отсутствие нормальной методики преподавания, недостаточное количество уроков привели к тому, что нормально изучать эстонский язык я смогла лишь после окончания школы. Я заплатила немалые деньги за языковые курсы, а учеба и работа в Тартуском университете в итоге дали неплохие результаты.

Многое ли изменилось за эти 25 лет? Почему до сих пор политики говорят только лишь о мотивации детей, учителей и центристов, вместо того, чтобы открыто признать – государство провалилось с программой обучения эстонскому языку в русскоязычных школах. Как еще, кроме как полный провал, можно назвать то, что 70% выпускников основной школы не в состоянии сдать экзамен на простую категорию? Неужели за 9 лет учебы в школе невозможно выучить эстонский язык? Ни за что не поверю. Я до сих пор убеждена, что государство просто не ставило перед собой такой задачи.

Если бы была поставлена цель научить детей, обучающихся в русских школах, эстонскому языку на достойном уровне, то за 30 лет были бы подготовлены учителя в необходимом количестве, разработаны эффективные методики и увеличено число уроков начиная с садов и начальных классов. Но ведь гораздо проще и дешевле повторять мантру о том, что „русские сами не хотят учить эстонский“. Для этого и делать-то ничего не надо.