Правда ли, что главнокомандующий ВСУ носит браслет со свастикой?
Интернет-пользователи обратили внимание на фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в его Twitter-аккаунте. На руке Залужного пользователи разглядели браслет с нацистской символикой. Мы проверили, действительно ли глава ВСУ носит такой браслет.
Фотография Валерия Залужного, так заинтересовавшая пользователей сети, появилась в его Twitter-аккаунте 6 октября. На правой руке можно видеть браслет с плохо различимыми символами. Telegram-канал „Война с фейками» опубликовал увеличенный фрагмент браслета, на котором якобы различима свастика. Новость подхватили многочисленные российские СМИ: РИА „Новости“, „Российская газета», Life.ru, Lenta.ru, „Газета.ру». Телеканал „Звезда» написал, что из-за разгоревшегося скандала Залужному пришлось оправдываться за открытое ношение фашистской символики. Новость прокомментировала и спикер МИД РФ Мария Захарова: „Итог - украинский главком ВС носит браслет со свастикой. И оправдаться здесь не получится“. „Свастика“ на браслете Залужного также получила широкое внимание в соцсетях: например, у этого твита больше 12 тысяч репостов.
Telegram-канал „Война с фейками“ одним из первых заметил фото, опубликованное в Twitter Залужного. Для большей наглядности авторы канала увеличили фрагмент с браслетом на руке Залужного, чтобы читатели могли яснее рассмотреть „свастику“.
Через несколько часов украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал пост с фотографией похожего браслета, но в хорошем качестве. На этом фото ясно видно, что это не свастика, а два переплетённых звена. Такие браслеты продаются на сайте украинского интернет-магазина аксессуаров Pakabone. Тем не менее, Марию Захарову это объяснение не убедило:
„Конечно, как только фотография широко разошлась, вызвав резонанс, последовали нелепые оправдания киевского режима, что это просто „Твиттер“ так ужал качество фотографии, отчего якобы на браслете проявилась… свастика. Может, на Банковой решили так Илону Маску отомстить? В комментариях и сам Залужный подтвердил именно эту версию о злобном „Твиттере“, клеймящем украинских военных свастиками. Ох, если бы только „Твиттер“ так мог. Но искусственный интеллект этой соцсети пока клеймит за ноль, возведённый в двойную величину – „х0х0L“ Что же на самом деле? Браслет, который приводят в качестве исходного, апологеты Залужного – совсем другой, не тот, что у высокопоставленного украинского неонациста с автоматом в руке. Сравните: оригинал и нелепая подмена. Итог - украинский главком ВС носит браслет со свастикой. И оправдаться здесь не получится“.
Бусина для наборного браслета Pakabone действительно не похожа на „свастику“ на браслете Залужного. Тем не менее, сложно сравнивать крупный план бусины в хорошем разрешении (на сайте Pakabone) с размытым изображением браслета Залужного (в его твиттере). Поэтому один из офицеров ВСУ Анатолий Штефан опубликовал фото подобного браслета от Pakabone и его размытую версию со сниженным качеством. При такой обработке видно, что изображённый на бусине символ „Узел Соломона» приобретает очертания свастики, которую и разглядели некоторые российские пользователи.
Мы нашли тот же самый браслет Залужного и на других его фотографиях в соцсетях (например, тут, тут или тут). Все бусины на браслете Залужного совпадают с набором скандинавских символов, представленных на сайте Pakabone. Да и сама компания подтвердила, что браслет главнокомандующего ВСУ — это их работа. Бусины с символом свастики в ассортименте Pakabone нет.
Таким образом, „свастика“ на браслете Залужного — это на самом деле Узел Соломона, который в плохом разрешении поменял свои очертания. Этим визуальным сходством воспользовался российский проправительственный Telegram-канал „Война с фейками“, который нередко публикует ложные заявления. Уже оттуда эта дезинформация попала в российские СМИ и аккаунты официальных лиц РФ.
Итог: Неправда