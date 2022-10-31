Правда ли, что главнокомандующий ВСУ носит браслет со свастикой?

Фотография Валерия Залужного, так заинтересовавшая пользователей сети, появилась в его Twitter-аккаунте 6 октября. На правой руке можно видеть браслет с плохо различимыми символами. Telegram-канал „Война с фейками» опубликовал увеличенный фрагмент браслета, на котором якобы различима свастика. Новость подхватили многочисленные российские СМИ: РИА „Новости“, „Российская газета», Life.ru, Lenta.ru, „Газета.ру». Телеканал „Звезда» написал, что из-за разгоревшегося скандала Залужному пришлось оправдываться за открытое ношение фашистской символики. Новость прокомментировала и спикер МИД РФ Мария Захарова: „Итог - украинский главком ВС носит браслет со свастикой. И оправдаться здесь не получится“. „Свастика“ на браслете Залужного также получила широкое внимание в соцсетях: например, у этого твита больше 12 тысяч репостов.

Telegram-канал „Война с фейками“ одним из первых заметил фото, опубликованное в Twitter Залужного. Для большей наглядности авторы канала увеличили фрагмент с браслетом на руке Залужного, чтобы читатели могли яснее рассмотреть „свастику“.

Через несколько часов украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опубликовал пост с фотографией похожего браслета, но в хорошем качестве. На этом фото ясно видно, что это не свастика, а два переплетённых звена. Такие браслеты продаются на сайте украинского интернет-магазина аксессуаров Pakabone. Тем не менее, Марию Захарову это объяснение не убедило: