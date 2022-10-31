Держим кулаки: у пары белых медведей в Таллиннском зоопарке есть хорошая новость!

Бывший директор зоопарка Мати Каал сообщил, что Фриде удалось снова забеременеть, и если всё пойдет хорошо, то появления у белых медведей детеныша можно ожидать через пару месяцев.

К сожалению, предыдущий новорожденный медвежонок прожил всего несколько дней. Печальная судьба ждала и другую дочку Фриды - Нору. В Венском зоопарке ее пришлось из-за энтерекопита усыпить.

Будем держать кулаки за Фриду и Распутина, чтобы на сей раз всё прошло гладко!