ФОТО И ВИДЕО | Эстонские лоси красуются своими шикарными рогами

Лосям нужны рога в первую очередь для того, чтобы покорять сердца лосих, а также впечатлять соперников. В минувшие выходные мне наконец-то уда лось не просто повстречать лося с шикарными рогами, но и заснять его на видео во всей его красе. Обычно лоси при виде человека быстро убегает в лес (особенно самцы), но это лесной красавец решил попозировать перед камерой.

Рога ему осталось носить не долго. Через месяц-два этот лось скинет свой головной убор, чтобы в следующем году отрастить еще более крупные рога. Рога есть только у самцов. В теории период гона у лосей должен был закончиться, но пару дней назад почти в том же месте миловалась прекрасная лосиная пара. Со мной они церемониться не стали и быстро скрылись в лесу в свое уютное любовное гнездышко.