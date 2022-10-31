Семейный терапевт: онлайн знакомства могут закончится свадьбой(1)
Онлайн-пары столь же довольны своими отношениями, что и оффлайн-пары
Внешность - важный критерий, но важнее социальная совместимость с партнером
Знаете ли вы кого-то, кто знает кого-то, кто нашел свою любовь по интернету? Возможно ли построить нормальные отношения и создать семью, познакомившись через дейтинг-приложение? Или это вариант только для совсем отчаявшихся, и здоровые отношения, начавшиеся таким образом, невозможны? Предлагаю заглянуть в мир онлайн-знакомств, чтобы лучше понять современный и все более популярный способ создания романтических отношений, пишет психолог, семейный и парный терапевт Юлия Лаанеметс.
Результаты исследований отношений в западной культуре показывают постоянный и неуклонный рост индивидуализма. В любой культуре есть свои плюсы и минусы, есть они и в индивидуалистических странах. Ценой за бóльшую свободу, равноправие, более высокий уровень жизни и возможность выбора является… одиночество. По результатам исследований, проведенных в США, более половины молодых взрослых людей в возрасте от 18 до 34 лет живут одни. Среди всех взрослых одиночками являются чуть больше трети. Статистика, в том числе и эстонская, утверждает, что люди создают семьи и рожают детей все в более позднем возрасте, а количество семей, в которых дети воспитываются одним родителем, постепенно, но неуклонно растет.