Семейный терапевт: онлайн знакомства могут закончится свадьбой

Результаты исследований отношений в западной культуре показывают постоянный и неуклонный рост индивидуализма. В любой культуре есть свои плюсы и минусы, есть они и в индивидуалистических странах. Ценой за бóльшую свободу, равноправие, более высокий уровень жизни и возможность выбора является… одиночество. По результатам исследований, проведенных в США, более половины молодых взрослых людей в возрасте от 18 до 34 лет живут одни. Среди всех взрослых одиночками являются чуть больше трети. Статистика, в том числе и эстонская, утверждает, что люди создают семьи и рожают детей все в более позднем возрасте, а количество семей, в которых дети воспитываются одним родителем, постепенно, но неуклонно растет.