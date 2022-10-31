В аптеках не найти: поможет ли проблема с поставками спреев для носа побороть зависимость от них?

Переход на более слабую концентрацию для постепенного отказа.

Вне зависимости от выбранного способа требуется выдержка, потому как в течение нескольких недель будут проблемы с носовым дыханием. Облегчить проблему поможет следующее:

-промывание носа концентрированным (обычно +-2%) солевым раствором - он уменьшает отек;

-отечность также снимают ингаляции с эфирными маслами. Эвкалипт, чайное дерево, мята, пихта;

-увлажнение слизистой носа специальными спреями или мазями. Обязательно после промывания солевым раствором, при чувстве сухости в течение дня, на ночь;

-увлажнение и проветривание помещения, в котором вы проводите большую часть дня и ночи;

-увеличение двигательной активности (прогулки, легкая физическая нагрузка);

-применение гормональных спреев для носа - они оказывают противовоспалительное действие, снимают отечность и заживляют слизистые оболочки носа. По назначению врача (семейный доктор, ЛОР).