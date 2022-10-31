В аптеках не найти: поможет ли проблема с поставками спреев для носа побороть зависимость от них?
Аптечный провизор и аналитик Дарья Лисовская продолжает вести блог на тему здоровья на RusDelfi. В данном тексте она раскрывает проблему, с которой вы наверняка хоть раз в жизни сталкивались - зависимость от спреев в нос. Как справиться с этой проблемой и что делать, если данный продукт в аптеках закончился.
К сожалению, проблемы с поставками лекарств в аптеки стали обыденным делом в последние годы. В это раз особо острая ситуация возникла со спреями в нос, содержащими ментол - Xymelin menthol, Otrivin menthol.
Казалось бы, ну чего так волноваться, есть же возможность купить другой спрей для носа, вещества все равно в них из одной группы. Но нет! Те, кто их ищет, знают, что „другое не помогает“. И в чем-то они правы. Когда зависимость от спреев достигает уровня „непробиваемости“ заложенности носа такой степени, что дополнительно к основному веществу требуется ментол, который дополняет действие основного вещества. Плюс - психологическая привязка к препаратам.
И вот напасть - проблемы с поставками „жизненно необходимых“ Xymelin Menthol и Otrivin Menthol спреев. А может, посмотреть с другой стороны и, воспользовавшись ситуацией, начать бороться с зависимостью от данных препаратов? Тем более, что это не так уж и сложно, по сравнению с другими существующими зависимостями и лечением заболеваний.
Чтобы понимать, что к чему, необходимо понять суть действия спреев/капель, содержащих сосудосуживающие компоненты для лечения насморка. Часто при респираторных заболеваниях возникает заложенность носа - сужение просвета в носовых проходах из-за отека слизистой, в результате чего может появиться насморк. Сосудосуживающие капли/спреи способствуют сужению кровеносных сосудов и снятию отека. В результате восстанавливается нормальное дыхание. Проблема, однако, в том, что данные препараты стоит применять не дольше 7 дней, при этом в течение суток с интервалом 5-6 часов. В ином случае, воздействие спреев/капель приводит к постоянному отеку, и количество закапываний приходится увеличивать, так как лекарство перестает эффективно действовать.
Что в итоге? В носовой полости - зуд, жжение, сухость или выделение слизи, кровотечение, которые могут привести к осложнениям: хроническому спазму капилляров, истончению слизистой оболочки, недостаточному снабжению тканей питательными веществами. Развитие психологической зависимости. Нарушение сна.
Как избавиться от зависимости от назальных спреев?
Что делать? Медикаментозный ринит - именно такое название носит синдром, который развивается вследствие злоупотребления сосудосуживающими каплями/спреями для носа - можно вылечить самостоятельно. Хотя бы попробовать. Существует несколько способов:
Резкий отказ от препаратов.
Снижение частоты пользования препаратом до полного отказа.
Переход на более слабую концентрацию для постепенного отказа.
Вне зависимости от выбранного способа требуется выдержка, потому как в течение нескольких недель будут проблемы с носовым дыханием. Облегчить проблему поможет следующее:
-промывание носа концентрированным (обычно +-2%) солевым раствором - он уменьшает отек;
-отечность также снимают ингаляции с эфирными маслами. Эвкалипт, чайное дерево, мята, пихта;
-увлажнение слизистой носа специальными спреями или мазями. Обязательно после промывания солевым раствором, при чувстве сухости в течение дня, на ночь;
-увлажнение и проветривание помещения, в котором вы проводите большую часть дня и ночи;
-увеличение двигательной активности (прогулки, легкая физическая нагрузка);
-применение гормональных спреев для носа - они оказывают противовоспалительное действие, снимают отечность и заживляют слизистые оболочки носа. По назначению врача (семейный доктор, ЛОР).
Учитывая психологическую зависимость от сосудосуживающих препаратов, начать избавляться от нее самостоятельно не каждый решится. Поэтому разумнее привлечь близких людей, врача, провизора для достижения желаемого эффекта. По большому счету, нужно просто поменять привычку и понять, что это делается на благо здоровья.
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