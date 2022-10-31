Самый известный киберспортсмен Эстонии занял со своей командой второе место ЧМ и получил 2.5 миллиона долларов

Tundra Esports выиграла финал со счетом 3:0 и тем самым обеспечила себе титул чемпиона мира. Команда Tundra также забрала призовой фонд в размере 8,5 миллионов долларов США.

Team Secret, занявшая второе место, заработала чуть более 2,4 миллиона долларов призовых. Помимо Иванова, в состав команды входят Ремко „Crystallis“ Арец, Михал „Nisha“ Янковски, Роман „Resolut1on“ Фомынок, Бакыт „Zayac“ Эмильянов и Ли „Heen“ Сын Гон (тренер).

Team Secret не пророчили выход в финал на чемпионате мира, потому что сезон был крайне сложным для команды, а на The International они попали только через квалификацию.

Иванов также является единственным игроком в Dota 2, который участвовал во всех чемпионатах мира. В 2011 году он выиграл The International с командой Natus Vincere. В следующие два года он занимал второе место с той же командой.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.