Галушки с салом и маком и спотыкач на красной смородине: где попробовать украинскую кухню в Таллинне?

Это был первый ресторан, куда я попала в Таллинне. Тогда я еще не знала, что он существует. Пришла на свой первый митинг под российское посольство, и так как было холодно, местная украинка, которая живет здесь уже около 7 лет предложила пойти согреться в уютное место с украинской атмосферой и едой. Так я познакомилась с рестораном Odessa в Таллинне. Конечно, было безумно приятно услышать родную речь от хозяйки ресторана Татьяны, и увидеть в меню такие знакомые и любимые сердцу (читай желудку) блюда! Нам с трудом нашли столик на двоих, потому что вечером даже в будние дни свободных мест не сыскать. Так что если хотите насладиться украинской одесской кухней – бронируйте столик наперед. С тех пор я побывала в Odessa уже миллион раз, и каждый раз пыталась заказать что-то новое для себя из меню. Скажу честно, до сих пор все не перепробовала, но есть мои любимые здесь деликатесы, о которых вам сейчас и поведаю. Итак, обязательно возьмите здесь вареники с кроликом и с уткой. Это два разных вида, и каждый по-своему вкусный. Особый „цимус“ - в подливке, которую не оценить просто невозможно! Цена этих вареников 11,50 евро.

Но, оказалось, не так все печально! В Таллинне есть заведения с украинской кухней и не одно. Сегодня расскажу вам о них, и о том, что лучше там заказать и насколько это вкусно.

Этот блог посвящен всем любителям украинской кухни! Уверена, что таких здесь много, и это не только украинцы, которые проживают в Эстонии. Как оказалось, борщ здесь ценится наравне с самой популярной в мире пиццей и бургерами. Даже в супермаркетах он продается уже готовый в банках (даже в Украине я такого варианта не встречала). Уж не говорю о том, что готовят его здесь замечательно, проверено на многих заведениях Эстонии. Но кроме борща, украинская кухня славится множеством вкусных блюд и мне сложно сказать, какое мое любимое. В Киеве я редко ходила в рестораны украинской кухни, в основном, водила туда своих заграничных гостей. Во-первых, потому что часто готовила ее дома, а во-вторых, это было всегда доступно – на расстоянии вытянутой руки. Здесь, далеко от родины, я конечно же безумно скучаю по нашим вареникам, дерунам, баношу, крученыкам, котлетам по-киевски и киевскому тортику.

И пока вы ждете основную еду – наслаждаетесь такой чудесной закуской. Кроме хреновухи тут есть еще перцовка, бурячанка на свекле и спотыкач на красной смородине – такой себе украинский аперитивчик. Заказать можно сразу все 4 настойки за 14 евро и под них кроме форшмака рекомендую взять икру из синеньких (баклажанов) за 9 евро – она здесь ну очень вкусная. На самом деле, в Odessa вкусно все и, если писать о каждом блюде, получится целый опус, поэтому нужно просто идти и пробовать, что ваша душа пожелает. На десерт обязательно возьмите профитроли с заварным кремом и карамельным соусом (7,50 евро) – нежнее профитролей я точно нигде не пробовала и за ними теперь прихожу сюда частенько. На главной странице сайта ресторана есть такая фраза: „тема одесской кухни бесконечна“. И таки да, как сказали бы истинные одесситы. Я безумно скучаю по ресторанам города Одессы и очень надеюсь, что следующим летом буду сидеть на берегу Черного моря в ресторане „Маман“ и лопать там биточки из тюлечки!

В таллиннской Одессе есть свое уникальное блюдо – „зраза по-киевски“, которое я не встречала в других украинских ресторанах. Это филе судака, фаршированное грибами с кабачковыми оладушками (19 евро). И это такая вкуснотища, что за уши не оттянешь! Кстати, очень приятный момент в самом начале трапезы: каждому гостю приносят в качестве комплимента рюмочку хреновухи и тост черного хлеба с форшмаком!

Также обязательно попробуйте деруны с языком под лесными грибами в сливочном соусе ( 14 евро) – это что-то непередаваемое. Деруны хрустящие, как я люблю и какими они должны быть! Ну и еще из мясных блюд очень рекомендую говяжью щечку, томленную в темном пиве (21 евро). Не дешево, но поверьте, это эксклюзив… Из рыбных блюд советую конечно же традиционные одесские жаренные биточки из тюлечки с маринованным лучком и помидорами (14 евро). Когда-то я это блюдо впервые открыла для себя именно в одесском ресторане, поскольку готовят это блюдо исключительно в этом украинском городе. С тех пор когда бываю в „жемчужине у моря“, всегда их заказываю.

Кроме того, на очереди моего следующего заказа: запеченная свиная рулька, утка, приготовленная по особому стародавнему рецепту, вареники с мясом и с сыром, галушки с салом и с маком. Кстати, галушки вряд ли вы закажете в Таллинне в другом месте. Их не так просто приготовить, для этого нужно владеть определенными навыками.

В общем, борщ в Файна Украина – пальчики оближешь, и наверное, вкуснее, я реально в Эстонии не пробовала. Но кроме борща, я заказала ребрышки, тушеные в черносливе – и это было непередаваемо вкусно. Вы просто обязаны это блюдо попробовать!

Ну и конечно, решила начать с борща! Часто именно он - показатель того, насколько вкусно готовят в заведении украинские блюда. Борщ семейство Соболь готовит на трех видах мяса (свинина, говядина, курица), а бульон настаивают целые сутки. Они подчеркивают, что именно таким должен быть настоящий борщ. На самом деле, кто не в курсе, существует около 70 видов приготовления этого блюда, а еще если учесть, что каждая хозяйка добавляет свои любимые ингредиенты, то рецептов борща может быть тысяча! Но есть основные правила, и ими нельзя пренебрегать.

Здесь готовят повара из Украины, при чем из разных ее уголков: Херсона, Черкасс, Луганска, Запорожья. Семейство собственников - из Северо-Донецка, они были вынуждены были покинуть город еще в 2014 году из-за начавшейся войны и переехать в Киев. Уже 4 года они развивают в Таллинне ресторанный бизнес. Собственница ресторана Инесса Соболь говорит, что их часто называют „kohvik на колесах“, потому что Файна Украина - частый участник всевозможных ярмарок, а также работает как кейтеринговая компания - обслуживает мероприятия и банкеты по заказу. Говорит, эстонцы очень любят их кухню, а в частых заказчиках еды известные политики и чиновники. В чем секрет такого пристрастия и почему так полюбилась не только украинцам, но и эстонцам Файна Украина, я решила проверить на собственном опыте и заказала несколько блюд на пробу.

Это интернет-ресторан аутентичной украинской кухни. К сожалению, пока вы не можете попасть в это заведение оффлайн, хотя собственники обещают в ближайшее время открыть кафетерий с посадочными местами. Это не мешает им даже сейчас быть лучшими из лучших и готовить настоящие украинские блюда.

Цены, на мой взгляд, очень доступные: борщ красный или зеленый – 7 евро, порция вареников от 6 до 8 евро, порция галушек – 5 евро, поджарка из свинины – 13 евро, ребрышки – 18 евро, рулька – 20 евро. В общем, звоните и заказывайте, точно не пожалеете. Как говорится, сделано с любовью и украинской душой!

3. Slava Ukraina restoran & kohvik (Kopli 2c)

Это заведение совсем недавно открыло свои двери для гостей эстонской столицы и я сразу же отправилась туда дегустировать украинскую кухню! К моему счастью, на месте оказались и собственник, и управляющий ресторана, так что мы смогли познакомиться и пообщаться. К моему удивлению, оказалось, что открыли ресторан эстонцы. Таким образом они выразили свою поддержку украинским беженцам, да и всем украинцам, которые проживают сейчас в Таллинне. Кроме того, что сюда можно прийти всей семьей и плотно вкусно покушать, своим визитом вы можете поддержать украинский народ. С каждого заказанного блюда – 1 евро перечисляется на организацию Slava Ukraini – гражданская инициатива Эстонии, которая уже на протяжении многих месяцев помогает украинской армии всем необходимым: начиная от закупки экипировки для бойцов ЗСУ и заканчивая оборудованием для машин скорой помощи.

Заведение состоит из двух частей: кафетерий и собственно ресторан. Кафетерий работает с раннего утра и до обеда, ресторан – по вечерам, а по выходным и в обеденное время. На лето Марк с Уку обещают открыть еще террасу на свежем воздухе, а через пару недель - гриль, на котором будут готовить множество блюд на огне. В общем, планы большие, ресторан только набирает обороты. На кухне работает украинский повар, говорят без этого никак, потому, как только украинка может приготовить правильный борщ и вареники. Я пришла в Slava Ukraina с группой поддержки, и мы заказали разные блюда на пробу. Я соскучилась по котлете по-киевски (14 евро), поэтому начала с нее. А еще заказали деруны с грибами (9 евро), буковинский салат (8 евро) и карпатский салат (6 евро). Все было вкусно и сытно.

Но за раз все не испробуешь и теперь в моих планах прийти на голубцы – одно из моих самых любимых украинских блюд, и на шпундру. Этот деликатес даже в Украине не в каждом ресторане найдешь. Шпундра – стародавнее украинское блюдо, готовится из свинины, которая тушится со свеклой в свекольном квасе и заправляется мукой, пареным перетертым пшеном с добавлением сметаны. Вкуснотища еще та, но самому приготовить не так просто. Поэтому если хотите попробовать такое лакомство – однозначно поезжайте в этот ресторан. Стоит оно здесь не так-то и дорого для такого блюда – 15 евро. Ну и конечно же, здесь нужно брать вареники, их тут 5 видов: с мясом, капустой, картошкой, грибами и сладкие с вишневым джемом – все по 9 евро.

Выбор десерта был для меня мучительным – сильно соскучилась по киевскому тортику, но при виде сырников, заказанных соседями, не сдержалась и заказала именно их. И не прогадала – сырники были просто изумительными. За 4 штучки – 8 евро. Конечно, это не все, что есть в меню, и я сама еще собираюсь прийти не раз, чтобы насладиться украинскими лакомствами.

Надеюсь, блог будет полезен не только украинцам, но и всем поклонникам украинской кухни. А в следующих текстах я собираюсь познакомить вас с множеством разнообразных заведений Таллинна, потому что отправляюсь исследовать их в рамках таллиннской недели ресторанов, которая пройдет с 1 по 7 ноября. Вы можете присоединиться к этому гастротуру в моей компани. Все подробности по ссылке.