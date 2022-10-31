ВИДЕО | Украина снова подверглась массированному ракетному обстрелу. Из-за взрывов на ГЭС в стране отключают электричество. Киев почти полностью остался без водоснабжения

Только с 7 до 9 утра в понедельник, по данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские военные сбили 44 ракеты, которые были запущены Россией. Всего, как говорится в сообщении украинских военных, российские самолеты выпустили 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и из Ростовской области.

В результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры. Сообщается о взрывах на украинских ГЭС. В Киеве начались проблемы с мобильной связью, город частично оказался без электричества. По словам мэра Киева Виталия Кличко, при обстреле был поврежден объект, обеспечивающий электричеством 350 тысяч квартир. В Харькове остановили работу общественного транспорта, в том числе метро, троллейбусов и трамваев. Компания „Укрзалізниця“ сообщила, что часть железнодорожных веток в стране оказалась обесточена из-за обстрелов. На маршруты вывели тепловозы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе 80% потребителей остались без водоснабжения.

Российские СМИ и телеграм-каналы также сообщили о взрывах в районе плотины ДнепроГЭС в Запорожье и на Кременчугской ГЭС в Кировоградской области. Одесские паблики распространили видео последствий взрыва, снятое, как утверждается, в районе Новоднестровской ГЭС. В Украине информацию о взрывах на станциях не комментировали.

После ударов в Украине решили экстренно отключить электричество. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии. В частности, глава администрации Киевской области Алексей Кулеба попросил жителей региона подготовиться к длительным отключениям света.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя новый массированный обстрел, заявил, что россияне „продолжают воевать с мирными объектами“. „Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте“, — добавил он.