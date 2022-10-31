ВИДЕО | Украина снова подверглась массированному ракетному обстрелу. Из-за взрывов на ГЭС в стране отключают электричество. Киев почти полностью остался без водоснабжения
Российская армия снова нанесла по Украине массированный ракетный удар. Утром 31 октября во всех украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Вскоре появились сообщения о взрывах в Киевской, Кировоградской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях. В Винницкой и Хмельницкой областях сбитые ракеты упали на гражданские объекты. По предварительным данным, при ударах пострадали два человека в Киевской области, передает „Медуза“.
Только с 7 до 9 утра в понедельник, по данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские военные сбили 44 ракеты, которые были запущены Россией. Всего, как говорится в сообщении украинских военных, российские самолеты выпустили 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и из Ростовской области.
В результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры. Сообщается о взрывах на украинских ГЭС. В Киеве начались проблемы с мобильной связью, город частично оказался без электричества. По словам мэра Киева Виталия Кличко, при обстреле был поврежден объект, обеспечивающий электричеством 350 тысяч квартир. В Харькове остановили работу общественного транспорта, в том числе метро, троллейбусов и трамваев. Компания „Укрзалізниця“ сообщила, что часть железнодорожных веток в стране оказалась обесточена из-за обстрелов. На маршруты вывели тепловозы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе 80% потребителей остались без водоснабжения.
Российские СМИ и телеграм-каналы также сообщили о взрывах в районе плотины ДнепроГЭС в Запорожье и на Кременчугской ГЭС в Кировоградской области. Одесские паблики распространили видео последствий взрыва, снятое, как утверждается, в районе Новоднестровской ГЭС. В Украине информацию о взрывах на станциях не комментировали.
После ударов в Украине решили экстренно отключить электричество. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии. В частности, глава администрации Киевской области Алексей Кулеба попросил жителей региона подготовиться к длительным отключениям света.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя новый массированный обстрел, заявил, что россияне „продолжают воевать с мирными объектами“. „Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте“, — добавил он.
Минобороны РФ заявило об ударах „по объектам военного управления и системам энергетики Украины“. В сводке Минобороны говорится, что удары были нанесены „высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования“. „Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены“, — объявило российское военное ведомство.
Нынешний удар по Украине, вероятно, стал самым массированным с 10 октября, отмечает „Агентство“. Российский проект WarGonzo, созданный „военкором“ Семеном Пеговым, утверждает, что в Украине наблюдаются самые сильные сбои в энергоснабжении „за все время специальной военной операции“. Власти Украины эти заявления не комментировали.
10 октября российские войска нанесли массированный удар по Украине, в том числе впервые за несколько месяцев ракетному обстрелу подвергся Киев. По данным Генштаба ВСУ, тогда российские войска нанесли более 80 ракетных и авиационных ударов. Половину ракет сбили системы ПВО. Обстрел привел к отключению или перебоям с подачей электричества на всей территории Украины. Власти России дали понять, что обстрел 10 октября — ответ на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября.
Обстрелу 31 октября предшествовала атака беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. Россия назвала этот удар терактом, обвинив в его организации Украину и „специалистов Великобритании“. После атаки на порт Севастополя Россия приостановила свое участие в соглашении об экспорте зерна и удобрений из портов Украины, заключенном в июле при посредничестве ООН и Турции.