ФОТО | Гол вышедшего на замену Поома помог „Флоре“ обыграть „Пайде“

Первый опаснейший момент возник через несколько минут после начала игры, когда Даниил Кураксин сделал точную передачу с правого фланга на Хенрика Оямаа. Нападающий пробил с левого края штрафной площадки, но в створ не попал. На 22-й минуте Константин Васильев, после исполнения штрафного удара попал в штангу.

Самый опасный момент у „Пайде“ возник ближе к концу тайма, когда Кристофер Пихт пробил с края штрафной площадки, но мяч попал в защитника. После первого тайма счет был 0:0.

На 58-й минуте Фоде Дарбое опасно пробил из-за пределов штрафной, но вратарь „Флоры“ Карл-Ромет Нымм отправил мяч на угловой. На 62-й минуте Маркус Сеппик был вынужден покинуть поле из-за столкновения с центральным защитником „Пайде“ Абдула Юсиф. Сначала Сеппик хотел продолжить игру, но вскоре его заменил Маркус Поом. На 67-й минуте защитник „Флоры“ Калласте попал в штангу.

На 74-й минуте вышедший на замену Поом вывел хозяев вперед. Калласте простреливал с левого края, мяч отскочил от Кураксина к Поому, который с нескольких метров забил гол. У гостей еще был шанс отыграться на последних минутах матча, но вратарь спас ворота хозяев.

„Флора“, которая уже обеспечила себе чемпионский титул, лидирует с 93 очками. „Пайде“ занимает четвертое место с 61 очком. „Пайде“ ведет упорную борьбу за бронзовые медали с „Нымме Калью“, у которых на одно очко больше.