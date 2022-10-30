ВИДЕО | При взрывах в столице Сомали погибли не менее 100 человек

Оба взрыва произошли в одном и том же месте: на оживленном перекрёстке в центре столицы, рядом со зданием министерства образования. Сначала взорвалась одна начинённая взрывчаткой машина, чуть позже, когда на место происшествия уже приехали полиция и бригады скорой помощи - вторая.

На этом же перекрёстке пять лет назад, 14 октября 2017 года, произошёл другой крупный теракт: тогда от взрывов погибли около 500 человек, 300 были ранены.

Президент Сомали Хассан Шейх Махаммуд назвал произошедшее „жестокой и трусливой террористической атакой“. Он обвинил в организации атаки группировку „Аль-Шабааб“. Сам „Аль-Шабааб“ обычно не берёт на себя ответственности за теракты.

„Аль-Шабааб“ - радикальная джихадистская группа, связанная с „Аль-Каедой“ и „Боко Харам“. Её боевики контролируют часть сельских регионов Сомали. На её счету многочисленные террористические акты - например, взрывы в отелях в Могадишо и других сомалийских городах ранее в этом году, внесудебные казни мирного населения, атаки на военные базы.