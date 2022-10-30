Актуально для стран Балтии! Эстонский фармацевт: как распознать язву желудка и отличить ее от изжоги?(1)
Хотя заболеваемость язвой желудка за последние десятилетия снизилась благодаря более широкой осведомленности о болезни и развитию медицины, страны Балтии выделяются в мировом масштабе более частыми случаями этого заболевания. Аптекарь рассказывает, что такое язва желудка, почему она возникает, как ее распознать и отличить от изжоги.
По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, язвой желудка называется дефект или язва на слизистой оболочке желудка. „Стены желудка покрыты слизистой оболочкой, которая выделяет слизь и защищает стенки желудка от сильной кислоты, используемой для переваривания пищи. Если создаваемый слизистой оболочкой защитный слой поврежден, то в этом месте может развиться язва“, — объясняет Баар.
„Наиболее частым симптомом язвы желудка является боль в желудке, которая может ощущаться как постоянная или острая жгучая боль. Кроме того, более распространенными жалобами являются изжога, дискомфорт в животе, проблемы с пищеварением, вздутие живота и тошнота, а в более серьезных случаях может возникнуть анемия, прободение кишечника, кровавый стул или кровавая рвота“, — перечисляет фармацевт.
Изжога не означает сразу язву желудка
„Хотя изжога также является распространенным симптомом язвы желудка, это не означает, что изжога обязательно означает наличие язвы. Лучший способ определить разницу между язвой желудка и изжогой — пройти обследование у врача, но, если это невозможно, то подсказку можно получить от продолжительности изжоги. А именно, изжога обычно быстро проходит и больше ощущается в верхней части живота и после еды. При язве желудка боль ощущается постоянно, особенно натощак, и боль больше в кишечнике“, — делится Баар советами о том, как отличить изжогу от язвы желудка.
Постоянное употребление обезболивающих и алкоголя – угроза желудку
„Проще говоря, язва желудка возникает, когда собственная защита и восстановление среды желудка сильно нарушены“, — объясняет Баар. По его словам, это может быть вызвано бактерией под названием Helicobacter Pylori, а также чрезмерным употреблением кислых продуктов, некоторых лекарств или алкоголя. „Очень большую роль играет длительный прием обезболивающих, а также постоянное злоупотребление алкоголем“, — предупреждает аптекарь.
Как облегчить жалобы?
По словам фармацевта, самое быстрое облегчение наступает при приеме антацидов или средств, снижающих кислотность, и изменении диеты путем употребления в пищу продуктов, которые не слишком кислые или острые. „К сожалению, эффект от антацидов длится недолго. Также нет такого варианта смягчения болезни, который подходил бы всем. Вот почему важно выяснить, что вызвало язву желудка, а затем выбрать правильное лекарство“, — подчеркивает Баар.
По его словам, тяжесть язвы желудка варьируется в зависимости от того, является ли продолжительность проблемы краткосрочной или долгосрочной, есть ли язвы на слизистой оболочке желудка или она просто воспалена. „Чем раньше проблема будет обнаружена и начнется лечение, тем больше вероятность того, что болезнь не будет прогрессировать“, — объясняет он.
Фармацевт говорит, что организм обладает очень хорошей способностью к самовосстановлению, и часто организм может справиться с такими незначительными недомоганиями, как изжога, без внешнего вмешательства. „Но если вам кажется, что симптомы очень сильные, длятся уже давно и не проходят при самостоятельном лечении, то обязательно стоит обратиться к врачу, который может как подтвердить, так и опровергнуть наличие язвы желудка, назначить лечение при необходимости и поделиться рекомендациями по облегчению выявленной проблемы“, — объясняет Баар. Он ссылается, например, на то, что если жалобы связаны с повышенной кислотностью желудка, то соответствующие таблетки могут снизить выработку избыточной желудочной кислоты, но если обнаруживается размножение бактерии Helicobacter Pylori, то необходимо также принимать антибиотики.
Здоровье желудка поддерживается здоровой и богатой клетчаткой пищей
По словам фармацевта, для предотвращения язвы желудка важно правильно питаться и употреблять продукты, богатые клетчаткой. „Важно сократить потребление алкоголя, никотиновых продуктов и обезболивающих и употреблять больше пробиотических продуктов. Также мойте руки и сырую пищу, потому что Helicobacter Pylori — это трансмиссивная бактерия, которая встречается в пище, слюне и фекалиях“, — перечисляет Баар необходимые профилактические меры.
„Если появилась изжога и ее проявление становится все более частым, то следует начинать лечение - ведь таким образом можно предотвратить развитие язвы желудка и возникающих в результате более серьезных заболеваний“, — поясняет Баар важность своевременного обращения к врачу.