Актуально для стран Балтии! Эстонский фармацевт: как распознать язву желудка и отличить ее от изжоги?

По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, язвой желудка называется дефект или язва на слизистой оболочке желудка. „Стены желудка покрыты слизистой оболочкой, которая выделяет слизь и защищает стенки желудка от сильной кислоты, используемой для переваривания пищи. Если создаваемый слизистой оболочкой защитный слой поврежден, то в этом месте может развиться язва“, — объясняет Баар.

„Наиболее частым симптомом язвы желудка является боль в желудке, которая может ощущаться как постоянная или острая жгучая боль. Кроме того, более распространенными жалобами являются изжога, дискомфорт в животе, проблемы с пищеварением, вздутие живота и тошнота, а в более серьезных случаях может возникнуть анемия, прободение кишечника, кровавый стул или кровавая рвота“, — перечисляет фармацевт.

Изжога не означает сразу язву желудка

„Хотя изжога также является распространенным симптомом язвы желудка, это не означает, что изжога обязательно означает наличие язвы. Лучший способ определить разницу между язвой желудка и изжогой — пройти обследование у врача, но, если это невозможно, то подсказку можно получить от продолжительности изжоги. А именно, изжога обычно быстро проходит и больше ощущается в верхней части живота и после еды. При язве желудка боль ощущается постоянно, особенно натощак, и боль больше в кишечнике“, — делится Баар советами о том, как отличить изжогу от язвы желудка.

Постоянное употребление обезболивающих и алкоголя – угроза желудку

„Проще говоря, язва желудка возникает, когда собственная защита и восстановление среды желудка сильно нарушены“, — объясняет Баар. По его словам, это может быть вызвано бактерией под названием Helicobacter Pylori, а также чрезмерным употреблением кислых продуктов, некоторых лекарств или алкоголя. „Очень большую роль играет длительный прием обезболивающих, а также постоянное злоупотребление алкоголем“, — предупреждает аптекарь.

Как облегчить жалобы?