Полиция Финляндии обнаружила у криминальных группировок оружие из Украины

По словам Альгрена, у полиции есть данные о штурмовых винтовках, привезенных в Финляндию из Украины. Более подробную информацию правоохранительные органы не хотят раскрывать, пока идет сбор оперативных данных.

„Оружие, доставленное из Украины, также обнаружено в Швеции, Дании и Нидерландах“, — сказал комиссар.

Преступные группировки, по имеющейся у полиции информации, проявляют большой интерес к оружию, поставляемому в Украину, и рассматривают в том числе возможность организовать контрабанду после завершения войны, заявил комиссар.

В Финляндии, по словам представителя полиции, действуют три крупнейшие в мире мотоциклетные банды, одна из них — Bandidos MC — имеет филиалы в каждом крупном городе Украины. Для организации контрабанды, по его словам, есть все условия, включая проверенные маршруты и наработанные связи, но полиция знает об этом и готова, когда возникнет необходимость, принять меры.

В июле полицейская служба ЕС — Европол — заявила, что преступные группировки, а также беженцы контрабандой вывозят из Украины оружие. Европол упоминал тайники на приграничных территориях, предназначенные для переправки партий оружия. В ведомстве заявили, что оружие, вывозимое из Украины, может попасть в руки преступных группировок, пишет „Медуза“.