ВИДЕО | Давка на Хэллоуин в Южной Корее: число погибших выросло до 151. Что известно на утро воскресенья?

Давка произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены ковидных ограничений массовое празднование без масок, пишет Би-би-си.

Большинство погибших - несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет, сообщил представитель пожарной службы.

Он добавил, что среди погибших есть двое иностранных граждан, 15 иностранцев получили ранения. Большое число жертв пожарные объясняют тем, что „многих людей затоптали“.

Погибли три гражданки России. Число жертв увеличилось до трех после того, как скончалась ранее госпитализированная женщина, сообщили РИА Новости в посольстве. Всем трем россиянкам было от 20 до 30 лет.

Как сообщил профессор неотложной медицины больницы Сеульского национального университета Хона Ки Чжун, , который всю ночь работал на месте трагедии, при давке в Сеуле большинство смертей были вызваны остановкой сердца из-за удушья, пишет южнокорейское издание Yonhap News Agency.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил общенациональный траур. После экстренного совещания он поручил создать оперативную группу для оказания помощи раненым.

Свои соболезнования уже выразили несколько мировых лидеров, в том числе президент США Джо Байден.