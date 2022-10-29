Видео | В результате давки на Хэллоуин в Южной Корее погибли как минимум 146 человек, 150 получили ранения(25)
По словам официальных лиц, более 100 человек погибли в давке среди огромной толпы людей на Хэллоуин в популярном районе ночной жизни столицы Южной Кореи.
Число погибших подскочило с 59 до 146 за последние два часы, при этом местные СМИ сообщают о еще 150 раненых, - передает BBC. Не исключено, что эти цифры будут расти.
На видео из сеульского района Итхэвон видны мешки для трупов на улицах, спасатели, выполняющие искусственное дыхание и пытающиеся вытащить людей, оказавшихся в ловушке.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание.
Между тем начальник пожарной части Сеула сообщил информационному агентству AP, что тела 13 погибших были отправлены в больницу, а остальные 46 остались на улицах.
Многолюдный район „чувствовал себя небезопасно“
По сообщениям, в этом районе собралось 100 000 гуляк, которые праздновали первое после пандемии мероприятие на Хэллоуин без масок. Сообщения в социальных сетях, опубликованные ранее вечером, показывают, что некоторые люди отмечают, что район Итхэвон был настолько многолюдным, что чувствовал себя небезопасно.
На фотографиях и видео видно, как сотрудники аварийно-спасательных служб и гражданские лица оказывают помощь людям, которые, по-видимому, находятся без сознания на улицах.
Местный журналист сообщил, что на все мобильные телефоны в районе Ёнсан была отправлена экстренная трансляция с призывом к гражданам как можно скорее вернуться домой из-за „аварийного происшествия возле отеля Hamilton в Итхэвоне“.