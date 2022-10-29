За рубежом
29.10.2022, 21:33

Видео | В результате давки на Хэллоуин в Южной Корее погибли как минимум 146 человек, 150 получили ранения

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Дополнено в 22.23 - количество жертв растет
Трагедия в Сеуле
Трагедия в Сеуле
ФОТО: Scanpix

По словам официальных лиц, более 100 человек погибли в давке среди огромной толпы людей на Хэллоуин в популярном районе ночной жизни столицы Южной Кореи.

Число погибших подскочило с 59 до 146 за последние два часы, при этом местные СМИ сообщают о еще 150 раненых, - передает BBC. Не исключено, что эти цифры будут расти.

На видео из сеульского района Итхэвон видны мешки для трупов на улицах, спасатели, выполняющие искусственное дыхание и пытающиеся вытащить людей, оказавшихся в ловушке.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание.

Между тем начальник пожарной части Сеула сообщил информационному агентству AP, что тела 13 погибших были отправлены в больницу, а остальные 46 остались на улицах.

Многолюдный район „чувствовал себя небезопасно“

По сообщениям, в этом районе собралось 100 000 гуляк, которые праздновали первое после пандемии мероприятие на Хэллоуин без масок. Сообщения в социальных сетях, опубликованные ранее вечером, показывают, что некоторые люди отмечают, что район Итхэвон был настолько многолюдным, что чувствовал себя небезопасно.

На фотографиях и видео видно, как сотрудники аварийно-спасательных служб и гражданские лица оказывают помощь людям, которые, по-видимому, находятся без сознания на улицах.

Местный журналист сообщил, что на все мобильные телефоны в районе Ёнсан была отправлена ​​экстренная трансляция с призывом к гражданам как можно скорее вернуться домой из-за „аварийного происшествия возле отеля Hamilton в Итхэвоне“.

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