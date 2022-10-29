Создание новой коалиции в Кохтла-Ярве под угрозой: один из депутатов отказался участвовать в переговорах

„Официально объявляю о своем выходе с переговоров о создании коалиции с членами „Рестарт“.

Очень хочу увидеть в нашем городе позитивные изменения и именно для этого стал участвовать в выборах. Но я очень не хочу увидеть в нашем городе постоянные смены коалиций, нестабильность и бардак, которые мы наблюдали в Йыхви.

Если я буду участвовать в коалиции, то я должен быть уверен, что она будет крепкая и основана на доверии, открытости и уважения ко всем участникам. Для меня неприемлем поступок членов „Рестарт“ на последнем голосовании. Нельзя „сидеть на двух стульях“. Одной рукой убирать подозреваемых в коррупции, а другой вместе с ними убирать мэра, который не получил подозрение и сотрудничал с полицией. И выбирать нового. И это после того, как они приняли предложение о создании коалиции с нами, цель которой, убрать подозреваемых в коррупции от управления городом. У меня такое не укладывается в голове“, - написал Бучинский.

Депутат написал, что устал „от этой постоянно двуличной игры“. „Эта коалиция очень хрупкая, и она сможет выдержать 3 года, если не будет таких поступков, как я видел на голосовании. Иначе ее создание просто трата времени, нервов и сил. И очередное разочарование наших жителей и моих избирателей“, - заключил он.

Выход Бучинского из переговоров может поставить под сомнение создание новой коалиции в том виде, в которой это было запланировано.

27 октября, городское собрание Кохтла-Ярве проголосовало по вопросу выражения вотума недоверия как всей горуправе, так и нескольким депутатам, в их числе и председателю горсобрания. Все объявленные вотумы недоверия, включая вотум недоверия по отношению к горуправе, прошли.

Один из инициаторов вотума недоверия, социал-демократ Эдуард Одинец после вотума сказал RusDelfi по поводу переговоров по созданию новой коалиции.