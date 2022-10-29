Правда ли, что израильский телеканал показал мультфильм про „украинскую свинку“ и Европу?

Небольшой ролик, распространяемый в интернете с середины октября, начинается с того, что свинка (на её шкуре изображены герб и флаг Украины, а также свастика) бьётся головой о ворота, окрашенные в цвета флага ЕС. Далее свинка замечает медведя, истошно хрюкает и начинает стучать в ворота — те открываются, и главную героиню встречает ангел. Он переносит её в Европу — в ролике демонстрируются фотографии акций в поддержку Украины, которые проходили в разных городах ЕС, и плакатов о помощи беженцам. Со словами It’s party time! («Время веселиться!“) свинка начинает выпивать, громить магазины, разрисовывать жёлтой и синей краской памятники и вытворять прочие непотребства. В итоге её вышвыривают обратно за ворота — так заканчивается короткая версия, длящаяся 2:20. В полном варианте (3:24) медведь, на лапе которого появляется российский триколор, поднимает свинку, относит её обратно в Европу и закрывает за ней синие ворота с золотыми звёздами. На воротах появляется надпись на английском и русском языках: „То, что поддерживает Европа, должно оставаться в Европе“ — а за ней логотип, как утверждается, израильского телеканала INN.



Видео стало вирусным в Telegram. Сотни тысяч просмотров набрали посты в каналах „Первый народный» (796 000 подписчиков на момент написания этого разбора), „Tynu40k Goblina (oper.ru)» (468 000) и „Zлй Пруф️» (172 000), также ролик опубликовал писатель Захар Прилепин (305 000). Канал „RT на русском» (663 000 подписчиков) при этом утверждает, что израильское телевидение не имеет к мультфильму никакого отношения — его нарисовали „анонимные пользователи Сети“. В свою очередь, журналист Евгений Додолев, показавший анимационный ролик на своём YouTube-канале (270 000 просмотров), утверждает, что на самом деле его снял израильский „7-й канал“.



О вирусном видео рассказали и некоторые российские СМИ (например, Pravda.ru и SMNews), а также пользователи „ВКонтакте», Facebook, LiveJournal и Twitter.