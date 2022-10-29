Правда ли, что израильский телеканал показал мультфильм про „украинскую свинку“ и Европу?
Telegram-каналы сообщили, что по израильскому телевидению показали анимационный ролик, главная героиня которого — свинья с украинским гербом и свастикой на теле. По сюжету свинью из-за плохого поведения выгоняют из Европы. Мы проверили достоверность таких сообщений.
Небольшой ролик, распространяемый в интернете с середины октября, начинается с того, что свинка (на её шкуре изображены герб и флаг Украины, а также свастика) бьётся головой о ворота, окрашенные в цвета флага ЕС. Далее свинка замечает медведя, истошно хрюкает и начинает стучать в ворота — те открываются, и главную героиню встречает ангел. Он переносит её в Европу — в ролике демонстрируются фотографии акций в поддержку Украины, которые проходили в разных городах ЕС, и плакатов о помощи беженцам. Со словами It’s party time! («Время веселиться!“) свинка начинает выпивать, громить магазины, разрисовывать жёлтой и синей краской памятники и вытворять прочие непотребства. В итоге её вышвыривают обратно за ворота — так заканчивается короткая версия, длящаяся 2:20. В полном варианте (3:24) медведь, на лапе которого появляется российский триколор, поднимает свинку, относит её обратно в Европу и закрывает за ней синие ворота с золотыми звёздами. На воротах появляется надпись на английском и русском языках: „То, что поддерживает Европа, должно оставаться в Европе“ — а за ней логотип, как утверждается, израильского телеканала INN.
Видео стало вирусным в Telegram. Сотни тысяч просмотров набрали посты в каналах „Первый народный» (796 000 подписчиков на момент написания этого разбора), „Tynu40k Goblina (oper.ru)» (468 000) и „Zлй Пруф️» (172 000), также ролик опубликовал писатель Захар Прилепин (305 000). Канал „RT на русском» (663 000 подписчиков) при этом утверждает, что израильское телевидение не имеет к мультфильму никакого отношения — его нарисовали „анонимные пользователи Сети“. В свою очередь, журналист Евгений Додолев, показавший анимационный ролик на своём YouTube-канале (270 000 просмотров), утверждает, что на самом деле его снял израильский „7-й канал“.
О вирусном видео рассказали и некоторые российские СМИ (например, Pravda.ru и SMNews), а также пользователи „ВКонтакте», Facebook, LiveJournal и Twitter.
Хотя сомнения вызывает уже то, что финальные титры написаны на русском и английском языках, а не на иврите, в Израиле всё-таки есть медиакомпания, которую интернет-пользователи могут называть INN. Это как раз упомянутый Додолевым „7-й канал“ (Arutz Sheva), чья международная версия называется Israel National News. При этом Arutz Sheva не выпускает видеоконтент и не использует на сайте или в логотипах соответствующую трёхбуквенную аббревиатуру. Также в Израиле выходит еженедельный тележурнал Israel Now News, однако назвать его полноценным телеканалом было бы преувеличением. Более того, логотипы обоих „кандидатов“ не соответствуют эмблеме, показанной в конце вирусного ролика.
Зато этот красный логотип использует не теле-, а Telegram-канал „INN: украинцы“ (1373 подписчика). „Мы покажем вам то, что западные и израильские медиа, а также Facebook скрывают от вас!“ — говорится в описании аккаунта, который был создан в начале марта и доступен в соцсети по юзернейму ukroterror2. Его авторы регулярно цитируют или пересказывают публикации российских провластных медиа (например, „Звезды» и „Царьграда»), а также распространяют недостоверную информацию. Только среди постов за последние две недели мы обнаружили публикации:
о киевлянке, которая якобы участвовала в постановочных съёмках, изображая жертву обстрела 10 октября (на самом деле женщина вместе с другими пострадавшими попала на многочисленные фото и видео, а впоследствии дала интервью в больнице, где видны швы на лице);
о немецком телеканале ZDF, который якобы показал в своём эфире „правильную“ карту Украины без Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей (на самом деле карту с орфографическими ошибками в написании топонимов добавили к скриншоту из фрагмента шоу, где ведущая рассказывала о взрывах на „Северном потоке“);
о президенте Владимире Зеленском, который якобы давно уехал из Киева и снимает все свои обращения на хромакее (на самом деле украинский лидер участвовал в записи обращения к участникам нескольких технологических форумов в Европе, где он появился в виде голограммы);
о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, который якобы носит браслет со свастикой (на самом деле нацистский символ возник на фотографии только из-за её низкого качества; в действительности на одном из элементов браслета запечатлены два переплетённых овала).
Ролик с „украинской свинкой“ Telegram-канал „INN: украинцы“ опубликовал в ночь с 11 на 12 октября. За счёт вступительных титров на иврите он чуть длиннее распространившихся позднее версий. В подписи к видео авторы призывают распространять запись, поскольку „в этой стране всё ещё много идиотов, которые ничего не понимают“.
При этом ведущийся на иврите канал не имеет никакого отношения к созданию мультфильма. Впервые он появился (с другими вступительными и финальными титрами) днём 11 октября в Telegram-канале „СВО — Свинка в обмороке“, где с середины августа публикуют целый мультсериал „Русофобии нет“ (например, ставшая вирусной серия называется „Хлевропа и бешенцы“). „Свинка — это не вся Украина, а лишь её безумная часть! Меня зовут Женька. Мой канал русский, и я русская, живу в России!“ — говорится в описании канала. Судя по скриншоту, сделанному нашими коллегами из грузинского проекта MythDetector, ещё несколько дней назад на „Свинку в обмороке“ было подписано чуть более 3000 человек, сейчас число подписчиков приближается к 90 000.
После того как ролик стал вирусным, девушка по имени Евгения, ведущая канал с мультфильмами про „украинскую свинку“, дала несколько интервью российским СМИ, среди них были Life, „Царьград» и Telegram-канал Shot. Со слов девушки известно, что в 16 лет она переехала в США, но покинула Штаты в 2014-м, поскольку „слишком много хейта начало литься в сторону России“. Себя Евгения, живущая сейчас в Краснодарском крае, называет „солдатом информационного фронта“, а свою цель объясняет как „донести Западу истину“, „месседж… что мы видим эту ситуацию так, мы — это Россия“. При этом издания, поговорившие с автором ролика, продолжали называть Telegram-канал INN с менее чем 1500 подписчиков телеканалом, а Life даже рассказал об общении Евгении с его редакцией касательно использования видео без согласования с автором.
Ответ: Неправда