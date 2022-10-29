„ТалТех/Оптибет“ одержал первую победу в объединённой лиге Paf

В конце октября „Тарвас“ и „ТалТех“ были единственными эстонскими клубами, которые еще не успели познать вкуса победы в объединенной лиге Paf. Латвийский баскетбольный клуб „Валмиера“ после шести игр, так же идет без побед. По словам помощника тренера „Тарвас“ Михкеля Куре, игра была чрезвычайно важна по нескольким причинам. „Будет интересно посмотреть, как игроки смогут перестроиться после разгромного поражения в среду от клуба латвийского университета (99:56), а сейчас нужно быстро перезагрузиться и начать новый бой. Первая победа даст очень ценный психологический импульс для последующих матчей“, — сказал он.

Через пять с половиной минут на табло было 6:7 в пользу „Тарвас“, но затем хозяева столкнулись с давлением соперника. Благодаря легионерам Кристапсу Глудитис и Марканвису Хаймона „ТалТех“ смог сократить отставание в счете и вырвалась вперед 19:10 и выиграла первую четверть 19:14.

Во второй четверти хозяева вышли вперед со счетом 30:24. Но уже через две с небольшим минуты „ТалТех „ответил рывком 15:0 и после второй четверти гости вели в счете 43:36.

В третьей четверти гости разыгрались на глазах у немногочисленной публики. В открытой игре гости забрасывали снова и снова, а перед решающей четвертой четвертью их преимущество в счете составляло 67:54. Хозяева так и не смогли приблизиться ближе, чем на десять очков и „ТалТех“ одержал первую победу в сезоне со счетом 88:72.

Бывший игрок „Тарвас“ Кристапс Глудитис хорошо провел вечер за таллиннскую команду, набрав 23 очка и совершил десять подборов, девять передач и четыре перехвата. Грегор Ильвес набрал 13 очков, а Оливер Метсалу 12 очков. Лучшим в составе хозяев стал центровой Антун Маричевич, набравший 18 очков и сделавший пять результативных передач.