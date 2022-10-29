Некуда пойти? Сегодня в ТЦ Astri в Нарве пройдет бесплатное мероприятие для взрослых и детей

Настали длинные и темные осенние вечера, и в связи с этим становится более важной видимость пешеходов при движении.

В рамках мероприятия в ТЦ Astri расскажут о безопасности пешеходного движения и о необходимости носить отражатели в темное время суток. В торговом центре дети встретятся с полицейским львом Лео, с которым можно сфотографироваться и получить отражатель, если у вас его нет.

Также около инфопункта центра установлено Мобильное дерево отражателей Нарвского Молодежного центра, на котором будут висеть отражатели, которые можно взять и повесить на одежду либо поменяться.

Кроме того, всех ждет концертная программа, в которой выступят танцевальные коллективы Step Up, Varjud и вокальная студия Magic Land.