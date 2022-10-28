Министр обороны России сообщил о завершении частичной мобилизации

„Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется“, — сказал Шойгу.

На просьбу Путина уточнить, как конкретно распределены призванные в рамках частичной мобилизации, министр сообщил, что из общего числа 218 тыс. человек находятся на полигонах, где проходят боевую подготовку и слаживание. Еще 82 тыс. находятся в зоне проведения спецоперации, из них 41 тыс. — действует в составе боевых подразделений, сказал Шойгу.

Он добавил, что оповещение населения о мобилизационных мероприятиях прекращено. По словам министра, теперь военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников.

Средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет, рассказал Шойгу. Он отметил, что подготовке мобилизованных уделяется „особое внимание“, поскольку „направлять надо подготовленных, обученных, оснащенных [бойцов]“. Путин с министром согласился. „Отлично. Абсолютно [согласен]. Так и надо делать“, — сказал он.

Вместе с тем Шойгу отметил, что на начальном этапе „были проблемы со снабжением, разными видами довольствия“, но „сегодня они решены“. Путин в свою очередь заявил, что появление проблем „наверное, было неизбежно“, поскольку подобных мероприятий в России „давно не проводилось“. „Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы, нужно модернизировать всю систему работы военкоматов“, — заявил президент, добавив, что такая работа „должна быть выстроена на современном уровне“.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Соответствующий указ подписал Путин. Число призываемых из запаса и сроки мобилизации в документе указаны не были. Кроме того, в нем был пропущен седьмой пункт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот пункт предназначен для служебного пользования. А о 300 тыс. резервистов, которых планируется призвать, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

О завершении частичной мобилизации Шойгу сообщил перед началом в России осеннего призыва. В этом году он начинается на месяц позже, 1 ноября, и продлится до 31 декабря. Срочников в зону проведения спецоперации отправлять не будут, заявил глава Минобороны.