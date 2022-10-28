За отмывание денег в Эстонии банку Danske грозит штраф в 2 млрд евро

Исполнительный директор Danske Bank Карстен Эгерийс подчеркивает, что переговоры с американскими и датскими властями еще не завершены, в связи с чем ничего нельзя сказать наверняка, однако договоренности надеются достигнуть еще в течение этого года. А это означает расходы в размере еще свыше 2 млрд евро, из которых львиную долю пришлось списать в качестве резерва в прошедшем квартале.

Летом банк сообщил, что в связи со скандалом вокруг отмывания денег и связанных с этим переговоров не станет выплачивать дивиденды за 2021 год. Крупнейшее в Дании кредитное учреждение констатировало, что вероятно фирму ждет штраф в связи с участием в скандале, в ходе которого через ныне закрытый эстонский филиал было отмыто свыше 200 млрд евро.

Руководство банка сообщает, что по тем же причинам предложит акционерам не выплачивать дивиденды и за 2022 год.