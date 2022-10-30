Открытый гей и одновременно ревностный католик: рецензия на польский фильм от эстонского кинокритика
Блогер RusDelfi и кинокритик П.И.Филимонов посмотрел фильм „Все наши страхи“ и рассказал о том, что режиссеру хорошо удалось, а что - не получилось.
Однако Польша и современная страна тоже, страна Евросоюза, страна, художники (в широком смысле) которой исповедуют современные либеральные ценности, от которых так бесится наш общий восточный сосед. Так что толерантность к представителям иных, по сравнению с общепринятыми, сексуальных практик там всячески тоже пытаються прививать. Но в заточенном под традиционные католические ценности обществе это достаточно трудно, если не сказать, что временами невозможно.
Собственно, говоря, как мне показалось, фильм двух Лукашей „Все наши страхи“ посвящён исключительно этой узкой, может быть, специфически внутрипольской проблеме. Как – в отдельном человеке и в обществе в целом – могут уживаться догматы традиционной католической веры и открыто выражаемая гомосексуальность. Казалось бы, ответ простой – „никак“. Во всяком случае, мне было бы очень сложно представить сочетание этих несочетаемых элементов. Но оказывается, всё очень даже возможно, хотя и не без внутреннего скрежета.
Главный герой фильма Даниэль – ещё и до кучи современный художник, занимающийся, насколько можно понять из фильма, по большей части, инсталляциями. Он – открытый гей и одновременно ревностный католик. Ну вот так сложилось, что ж тут поделать. Одна из его подруг, тоже представительница ЛГБТ+ движения Ягода, в первой части фильма совершает самоубийство, вызванное, хотя бы отчасти, социальной травлей, которую в польской сельской общине как раз очень легко можно себе представить. Всю остальную часть фильма Даниэль занят двумя вещами. Во-первых, попытками организовать крёстный ход в память о Ягоде. Во-вторых, стремлением так или иначе увековечить её память в искусстве.
И бог с ним, с искусством (во всех смыслах). Вот с католической частью у меня какие-то лёгкие напряги. Как-то я всё время думал, что католическая церковь вся целиком и полностью до сих пор стоит на позициях примерно российской Госдумы и не приемлет никакой ЛГБТ+ повестки априори. Но, как выясняется из „Всех наших страхов“ (а информация, показанная в кино, несомненно, является исключительно достоверной и неоспоримой), это не всегда так. Католическая церковь разная, и большей проблемой в фильме представляется самоубийство Ягоды, а не её гомосексуальность.
И, в общем, это довольно интересный кейс для наблюдения – но как-то совсем со стороны. В нерелигиозной стране (где я не устал быть послом рок-н-ролла, но это так, к слову) проблематика фильма не цепляет. Не отождествляешься с героями и не проникаешь в их боль. Ну, вот бывает и так, бывает, что и признанные художники весь фильм ходят в одной и той же одежде, бывает, что люди из ЛГБТ+ движения обязательно носят на себе радужные нашивки, потому что им важны внешние проявления.
Ну что ж, бывает по-всякому. Судя по фильму, Польша в этом смысле не безнадёжна. Как минимум проблема не замалчивается.