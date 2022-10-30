Открытый гей и одновременно ревностный католик: рецензия на польский фильм от эстонского кинокритика

Однако Польша и современная страна тоже, страна Евросоюза, страна, художники (в широком смысле) которой исповедуют современные либеральные ценности, от которых так бесится наш общий восточный сосед. Так что толерантность к представителям иных, по сравнению с общепринятыми, сексуальных практик там всячески тоже пытаються прививать. Но в заточенном под традиционные католические ценности обществе это достаточно трудно, если не сказать, что временами невозможно.

Собственно, говоря, как мне показалось, фильм двух Лукашей „Все наши страхи“ посвящён исключительно этой узкой, может быть, специфически внутрипольской проблеме. Как – в отдельном человеке и в обществе в целом – могут уживаться догматы традиционной католической веры и открыто выражаемая гомосексуальность. Казалось бы, ответ простой – „никак“. Во всяком случае, мне было бы очень сложно представить сочетание этих несочетаемых элементов. Но оказывается, всё очень даже возможно, хотя и не без внутреннего скрежета.

Главный герой фильма Даниэль – ещё и до кучи современный художник, занимающийся, насколько можно понять из фильма, по большей части, инсталляциями. Он – открытый гей и одновременно ревностный католик. Ну вот так сложилось, что ж тут поделать. Одна из его подруг, тоже представительница ЛГБТ+ движения Ягода, в первой части фильма совершает самоубийство, вызванное, хотя бы отчасти, социальной травлей, которую в польской сельской общине как раз очень легко можно себе представить. Всю остальную часть фильма Даниэль занят двумя вещами. Во-первых, попытками организовать крёстный ход в память о Ягоде. Во-вторых, стремлением так или иначе увековечить её память в искусстве.