В Вильнюсе трое учеников гимназии покурили электронные сигареты и оказались в больнице

Завуч гимназии Юрате Пошкайте-Генене сказала lrytas.lt, что детям стало плохо, в гимназию вызвали скорую и родителей, а потом и полицию. По данным полиции, ученики отравились какими-то наркотиками.

По словам токсиколога Габии Лаубнер-Сакалаускене, у специалистов не вызывают удивление электронные сигареты с крысиным ядом. a „Люди покупают это, сами не зная, что в них, а крысиный яд усиливает действие марихуаны. В электронные сигареты можно положить все, что хочешь.

Сама сигарета - только прибор, как шприц. В шприц можно набрать и лекарство и наркотики. Так и с электронными сигаретами. Можно использовать продукты с никотином или табаком, а можно с психоактивными веществами“, – сказала Delfi врач.