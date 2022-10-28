Жесткая политика Литвы привела к трагедии: нелегальному мигранту пришлось ампутировать ногу

Delfi получил информацию о том, что 25-летний молодой человек из Шри-Ланки сейчас Находится в Вильнюсской университетской больнице. Представитель больницы Аста Багдонавичене сказала, что не может предоставить информацию о нем без его письменного согласия.

Журналист обратился за информацией в Службу охраны госграницы. Ее представитель Гедрюс Мишутис сказал, что в минувшие выходные между Швенченским и Игналинским районом задержали 13 нелегалов. Среди них была одна женщина с паспортом и 12 мужчин без документов.



„Все сказали, что они граждане Шри-Ланки. Пограничники видели, что у одного из нелегалов проблемы с ногой, поэтому вызвали врачей, врачи установили, что у мужчины открытый перелом“, – сказал Мишутис. Пострадавший сказал, что получил травму, когда бежал по мокрой траве и упал.

„Его увезли в больницу. Там он и находится“, – сказал Мишутис. По его словам, мужчина попросил убежища в Литве, его собраться по несчастью этого не сделали. „Остальных покормили, дали им гуманитарные пакеты, одежда на них была по сезону, в Литву их не впустили“, – продолжил он.

Подозревают, что мигранты пришли в Литву через речку или болото, где нет физического барьера. Представитель Красного креста Лука Лесаускайте сказала, что пограничники сообщили им о пострадавшем не сразу, а только 25 октября (заявление об убежище нелегал подал 22 октября. По ее словам, мужчина лишился одной ноги, но ему могут ампутировать и вторую - не только из-за травм, но и из-за обморожения.

„Сегодня его навещали коллеги, ситуация печальная. Придется ампутировать и вторую ногу, обе обморожены. Неясно, сколько времени он был без обуви, сколько в мокрых ботинках. Коллеги сказали, что его психологическое состояния очень тяжелое, дали ему телефон, чтобы он мог связаться с близкими“, – сказала Лесаускайте.

„Человеку нужна юридическая консультация, помощь психолога, переводчика. Нам сложно сказать, почему нам о нем сообщили только через три дня, но сейчас мы должны делать все, чтобы помочь человеку“, - продолжила она.

После публикации статьи Мишутис информировал Delfi, что иностранец прибыл в Литву 22 октября, но заявку о предоставлении убежища подал только в больнице.