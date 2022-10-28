МНЕНИЕ | Россия запрещает ЛГБТ-пропаганду: „Занимайтесь любовью, а не войной“
Госдума России приняла в первом чтении закон о запрете ЛГБТ пропаганды. Соавторами документа выступили аж 390 депутатов. Всего в нижней палате парламента Росси заседает 450 человек. В ситуации, когда в стране идет война и в Белгородской и Курской областях строят линию обороны, а мобилизованных на войну с Украиной не во что одеть и зачастую нечем кормить, российский парламент занят борьбой с тем, чего и так нет, для отвлечения внимания общества от проблем на фронте, пишет журналист Сергей Ковальченко в колонке для RusDelfi.
Когда у российской власти и ее партии „Единая Россия“ наступают сложные времена, а граждане начинают роптать, то политтехнологи, как фокусники, которые достают из шляпы голубей, придумывают самые экзотические инициативы, которые по мысли авторов должны занять собой все общественное внимание, заместив неприятные для власти темы. Сейчас это война в Украине и мобилизация, которая, мягко говоря, идет без особых успехов для Кремля.