МНЕНИЕ | Россия запрещает ЛГБТ-пропаганду: „Занимайтесь любовью, а не войной“

Когда у российской власти и ее партии „Единая Россия “ наступают сложные времена, а граждане начинают роптать, то политтехнологи, как фокусники, которые достают из шляпы голубей, придумывают самые экзотические инициативы, которые по мысли авторов должны занять собой все общественное внимание, заместив неприятные для власти темы. Сейчас это война в Украине и мобилизация , которая, мягко говоря, идет без особых успехов для Кремля.

Одной из вечных тем для отвлечения народного внимания является так называемая пропаганда ЛГБТ. Еще в 2011 году тогда еще депутат петербургского парламента Виталий Милонов написал первый закон „о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних“. Тогда, перед выборами в Госдуму и местный парламент, дела у „Единой России“ шли из рук вон плохо, и инициатива Милонова для отвлечения внимания от проблем на выборах, выстрелила оглушительно. Закон обсуждали в России и за рубежом долго и даже после выборов. В 2013 году в рабочий кабинет Виталия Милонова в Мариинском дворце даже пожаловал знаменитый актёр Стивен Фрай, который долго говорил с ним и выбежал оттуда с криками: „Он сумасшедший!“.