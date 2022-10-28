Купивший Twitter Илон Маск: увольнения руководства, больше свободы и платный контент

Издание Helsingin Sanomat поделилось анонимными источниками американских медиаканалов, согласно которым топ-руководство Twitter был немедленно выдворено из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Ни представители Twitter, ни уволенные руководители пока не прокомментировали новость американским СМИ.

Маск подписал первоначальную сделку по покупке Twitter в апреле, но позже отказался от нее, так как руководство компании не предоставило ему достаточно информации об услуге. Однако в начале октября Маск объявил, что согласен на сделку по начальной цене в $44 млрд, после чего условия еще обсуждались.

Тем временем Twitter подал в суд на Маска, обвинив его в попытке отказаться от сделки по неустановленным причинам. Однако ведущий дело судья приостановил разбирательство, чтобы дать Маску и Twitter время договориться о том, каким образом они могли бы завершить сделку. Крайний срок был сегодня, соглашение было объявлено вчера.

Как сообщает The Washington Post, Илон Маск планирует сегодня поговорить со всеми сотрудниками компании. Сообщается, что он планирует уволить 75 процентов из 7500 сотрудников Twitter.

Маск сказал, что хочет ослабить контроль над контентом в Твиттере, включая цензуру разжигания ненависти и дезинформации. Он также намекнул, что разрешит бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться в Твиттер, несмотря на то, что компания его заблокировала. Кроме прочего, он планирует предложить пользователям платную модель подписки, которая обеспечит доступ к контенту популярных влиятельных лиц.

„Я приобрел Twitter, потому что для будущего цивилизации необходим общий электронный рынок, где можно обсуждать разные мнения здоровым образом, не прибегая к насилию. Сейчас есть опасность, что соцсети разделятся на ультраправые и крайне левые, что усилит ненависть и раскол в обществе“, — написал Маск вчера в Twitter. Однако он добавил, что соцсеть не будет настолько свободным пространством, где можно говорить о чем угодно без последствий.

Илон Маск известен как крупный владелец и глава компании по производству электромобилей Tesla и космической компании SpaceX.