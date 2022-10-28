ЕС одобрил с 2035 года запрет машин на ископаемом топливе

Государства-члены ЕС и Европарламент достигли предварительных договоренностей о принятии закона, который с 2035 года фактически запретит продажу в Евросоюзе машин с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщается на сайте Европарламента в четверг, 27 октября.

Участники переговоров из стран ЕС и Европарламента, который должны одобрить новый закон, а также Европейской комиссии, разрабатывающей его, согласились, что автопроизводители должны добиться 100-процентного сокращения выбросов CO2 к 2035 году, что сделает невозможным продавать новые автомобили, работающие на ископаемом топливе.

Временные исключения будут сделаны для производителей, выпускающих менее 10 тысяч машин в год, то есть производителей роскошных автомобилей, таких как Ferrari, отмечает агентство AFP. В соглашении также остается возможность в будущем разрешить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на так называемом электронном топливе, - виде синтетического топлива, которое производятся с помощью электроэнергии из возобновляемых источников.

Первое соглашение в рамках „зеленых“ реформ ЕС

Теперь соглашение должны официально одобрить Европарламент и Европейский Совет, прежде чем оно официально вступит в силу. Это первые правила, согласованные в рамках „зеленых“ планов ЕС „Fit for 55“, цель которых - сокращение выбросов парниковых газов в ЕС на 55 процентов к 2030 году.

Это „историческое решение ЕС в отношении климата“, заявил французский депутат Европарламента Паскаль Канфин, который возглавляет экологический комитет Европарламента. По словам заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, решение посылает „сильный сигнал для промышленности и потребителей: Европа переходит к безэмиссионной мобильности“.