Латвийский Сейм запретил баллотироваться в Европарламент Татьяне Жданок

Поправки были утверждены на последнем заседании 13-го Сейма. Инициатор поправок — премьерское „Новое Единство“, утверждавшее, что в отношении депутатов Европарламента такое же правовое регулирование, как и в отношении депутатов Сейма, совершивших преступное деяние. Сейчас законопроект предусматривает, что мандат депутата Европарламанта не может иметь человек, признанный виновным лишь по установленным категориям уголовных преступлений — тяжким и особо тяжким.

Запрет быть депутатом Европарламента лицам, осужденным за преступное деяние (такая формулировка теперь используется в законе), может быть распространен на действующего депутата Европарламента Нила Ушакова (“Согласие“, PES). В ноябре в суде будет продолжено рассмотрение уголовного дела против Ушакова о якобы имевшей место незаконной установке прослушивающего устройства в кабинета еще мэра Риги. Утвержденные Сеймом поправки фактически предусматривают, что, если действующий депутат будет признан виновным, то он теряет мандат, и его место в Европарламенте занимает следующий кандидат (в случае „Согласия“ — это Регина Лочмеле). Впрочем, можно предположить, что процесса отзыва затянется даже в случае вынесения обвинительного приговора — возможны апелляции.

В кулуарах говорят о том, что новая редакция закона якобы наносит упредительный удар по возможным политическим амбициям экс-мэра Вентспилсе Айвара Лембергса. В феврале 2021 года Лембергс был признан виновным во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с недвижимостью, а также даче заведомо ложных показаний. Лембергс подал апелляцию. Теоретически, если Лембергс бы избрался в Европарламент, то в случае окончательного обвинительного приговора, он бы также потерял мандат.