RUSDELFI В УКРАИНЕ | „Здесь жил фашист“, „Укроине мира“. Что оставили после себя российские войска в Циркунах — селе, из которого обстреливали Харьков

„Это сколько нужно иметь в голове мозгов, чтобы такое написать? Я не понимаю! - показывает Артем на стену дома, где аэрозольным баллончиком написаны фразы „Здесь жил фашист“, „Смерть фашизму“, „Укроине мира“. Русских солдат обозлило, что украинцы живут лучше, чем они, предполагает „Салтовчанин“.

„Просто у нас отношение к жизни и менталитет другой. Из-за этого они пишут это, расстреливают внутри дома все имущество людей, засирают и все остальное. Смотришь и становится обидно: ну почему? Здесь жили люди, здесь растили детей, встречали гостей. Они пришли со своей непонятной идеологией, чтобы нас освобождать. От кого?..