28.10.2022, 07:04
RUSDELFI В УКРАИНЕ | „Здесь жил фашист“, „Укроине мира“. Что оставили после себя российские войска в Циркунах — селе, из которого обстреливали Харьков
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Корреспонденты Delfi и Eesti Päevaleht Роман Старапопов и Кристер Парис побывали в селе Циркуны в Харьковском районе, где еще весной находились российские войска. Здесь они жили в захваченных домах, занимались мародерством, вандализмом и — самое страшное — пряча военную технику за домами, наносили удары по району Северная Салтовка.
„Это сколько нужно иметь в голове мозгов, чтобы такое написать? Я не понимаю! - показывает Артем на стену дома, где аэрозольным баллончиком написаны фразы „Здесь жил фашист“, „Смерть фашизму“, „Укроине мира“. Русских солдат обозлило, что украинцы живут лучше, чем они, предполагает „Салтовчанин“.