Как в Эстонии готовятся к отключениям электричества, почему ужасы в Буче не удивили глав контрразведки стран Балтии, могли ли в Эстонии узаконить многоженство. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!(9)
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Как Эстония готовится к отключениям электричества?
Что мы будем делать без СПГ-терминала, который отправился в Финляндию?
Почему ужасы в Буче не удивили глав контрразведки стран Балтии?
Как живет Тбилиси, куда после объявления мобилизации хлынули тысячи россиян?
Это было неизбежно? Похищенный в детстве мальчик спустя 23 года сам стал преступником.
„Она кричит на нас“, „хватает за волосы и щиплет“, „бьет по лицу“. Что творилось за закрытыми дверями центра по уходу за детьми?
Как известная журналистка из-за выгорания оказалась во власти психического заболевания и на грани нищеты.
Могли ли в Эстонии узаконить многоженство?
и многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.
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