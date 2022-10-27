Эстонский экспресс
27.10.2022, 14:10

Как в Эстонии готовятся к отключениям электричества, почему ужасы в Буче не удивили глав контрразведки стран Балтии, могли ли в Эстонии узаконить многоженство. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

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Новый номер “Эстонского Экспресса” уже в продаже!
Новый номер “Эстонского Экспресса” уже в продаже!
ФОТО: Коллаж | Delfi Meedia

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Как Эстония готовится к отключениям электричества?

  • Что мы будем делать без СПГ-терминала, который отправился в Финляндию?

  • Почему ужасы в Буче не удивили глав контрразведки стран Балтии?

  • Как живет Тбилиси, куда после объявления мобилизации хлынули тысячи россиян?

  • Это было неизбежно? Похищенный в детстве мальчик спустя 23 года сам стал преступником.

  • „Она кричит на нас“, „хватает за волосы и щиплет“, „бьет по лицу“. Что творилось за закрытыми дверями центра по уходу за детьми?

  • Как известная журналистка из-за выгорания оказалась во власти психического заболевания и на грани нищеты.

  • Могли ли в Эстонии узаконить многоженство?

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.


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