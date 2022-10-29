ОБЗОР RusDelfi | Huawei nova 10 Pro: „блогерский“ смартфон со сверхмощной фронтальной камерой и сверхбыстрой зарядкой

Первое, что бросается в глаза при использовании Huawei nova 10 Pro - это его дизайн. Сочетание серебристого или черного переливающегося корпуса с золотым обрамлением овала блока камер создает эффект „лакшери“ - такой телефон даже не хочется прятать в защитный чехол. Сам корпус матовый и на нем не остаются вездесущие отпечатки пальцев.

Толщина корпуса составляет 7,9 мм, длина — 164,2 мм, а ширина — 74,5 мм. Весит смарфтон всего 191 грамм. У смартфона безрамочный дисплей, края которого загибаются в бок. Сначала у такому сложно привыкнуть, но через какое-то время привыкаешь. Правда, загнутые края экрана ничего особо не дают, кроме визуального эффекта.

Теелфон позволяет установку двух SIM-карт одновременно. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенного накопителя — 256 ГБ. Расширить его нельзя, но и имеющаяся память довольна серьезная сумма. Чего в телефоне нет, тк это разъем для наушников, поэтому если вы еще по какой-то причине не перешли на беспроводные, то телефон не для вас.

Аккумулятор Huawei nova 10 Pro имеет мощность 4500 мАч и является самым крупным в линейке. Я снимал с помощью него видео в течение трех вечеров на Таллиннской неделе моды и он даже не думал садиться. Вдобавок ко всему телефон имеет сврехбыструю зарядку, поэтому его всегда можно зарядить на полную мощность, если вам нужно куда-то бежать.

Функция SuperCharge Turbo позволяет зарядить смартфон с 0 до 100% всего за 23-30 минут. Если же время совсем поджимает, то нужно нажать на „пузырь“, который появляется при зарядке, и процесс ускориться. Правда, злоупотреблять этим не стоит, так как это сажает аккумулятор.