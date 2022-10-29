ОБЗОР RusDelfi | Huawei nova 10 Pro: „блогерский“ смартфон со сверхмощной фронтальной камерой и сверхбыстрой зарядкой
Китайский технологический гигант Huawei выпустил в продажу свой новый телефон, являющийся одним из самых мощных на рынке - nova 10 Pro. Новый смартфон заслуживает внимания своим элегантным дизайном, сверхбыстрой зарядкой и самое главное - высококачественной фронтальной камерой.
Первое, что бросается в глаза при использовании Huawei nova 10 Pro - это его дизайн. Сочетание серебристого или черного переливающегося корпуса с золотым обрамлением овала блока камер создает эффект „лакшери“ - такой телефон даже не хочется прятать в защитный чехол. Сам корпус матовый и на нем не остаются вездесущие отпечатки пальцев.
Толщина корпуса составляет 7,9 мм, длина — 164,2 мм, а ширина — 74,5 мм. Весит смарфтон всего 191 грамм. У смартфона безрамочный дисплей, края которого загибаются в бок. Сначала у такому сложно привыкнуть, но через какое-то время привыкаешь. Правда, загнутые края экрана ничего особо не дают, кроме визуального эффекта.
Теелфон позволяет установку двух SIM-карт одновременно. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенного накопителя — 256 ГБ. Расширить его нельзя, но и имеющаяся память довольна серьезная сумма. Чего в телефоне нет, тк это разъем для наушников, поэтому если вы еще по какой-то причине не перешли на беспроводные, то телефон не для вас.
Аккумулятор Huawei nova 10 Pro имеет мощность 4500 мАч и является самым крупным в линейке. Я снимал с помощью него видео в течение трех вечеров на Таллиннской неделе моды и он даже не думал садиться. Вдобавок ко всему телефон имеет сврехбыструю зарядку, поэтому его всегда можно зарядить на полную мощность, если вам нужно куда-то бежать.
Функция SuperCharge Turbo позволяет зарядить смартфон с 0 до 100% всего за 23-30 минут. Если же время совсем поджимает, то нужно нажать на „пузырь“, который появляется при зарядке, и процесс ускориться. Правда, злоупотреблять этим не стоит, так как это сажает аккумулятор.
У Huawei nova 10 Pro три камеры: главный модуль с разрешением 50 Мп, 8-мегапиксельная широкоугольная камера (к сожалению, при плохом освещении качество съемки падает) и дополнительный 2 Мп датчик для размытия фона на портретах. Самое интересное, что фронтальная камера у телефона мощнее - она имеет разрешение разрешением 60 Мп. Это сделано не просто так, ведь nova 10 Pro рекламируется как „блогерский“ телефон, позволяющий снимать высококачественный контент для TikTok или для своего видео-блога.
Фронталка имеет сверхширокий угол съемки 100 градусов и качеством записи видео 4K. Благодаря функции видео Dual-View можно снимать на телефон одновременно как фронтальной, так и тыльной камерой. При этом возможно увеличение и уменьшение масштаба во время записи изображения без потери качества. Кстати, кадры из видео сохраняются в очень хорошем качестве, поэтому удобно снимать движущиеся объекты на видео, а не делать их фото.
Оба модуля оснащены автофокусом - фокус автоматически переходит на тот объект, что находится в кадре ближе (например, если вы подносите к камере что-то, чтобы показать это). Также камера позволяет снимать портреты крупным планом с 2-кратным оптическим приближением и до 5-кратным цифровым приближением. Все это позволяет добиться такой резкости на снимках, что будет различим даже самый тонкий волосок. Это стало возможным благодаря используемой в телефоне технологии искусственного интеллекта, которая со своей стороны дополняет детали снимаемого объекта.
C набором приложений ситуация у Huawei уже обстоит лучше и на телефон можно установить 90 и более процентов популярных приложений. Для установки приложений от Google теперь есть приложение Gspace. Тем не менее не все еще до конца совсем удобно - установка пресловутого Instagram потребовала определенных усилий и концентрации внимания, чтобы понять, как именно установить приложение на телефон.
В общем, этот смартфон идеально подойдет для тех, кто хочет создавать контент. Мощность как задней так и передней камеры позволяет получить четкую картинку, которой не стыдно делиться с подписчиками. Благо, все необходимые соцсети можно установить, хоть и не так легко, как на Android и iOS. Стоит телефон в эстонских магазинах 699 евро.