Полковник Роман Свитан: на одного погибшего украинца приходится шесть российских солдат
Чем ответит - и уже отвечает - Украина на повсеместное применение иранских дронов, скажется ли на боеспособности ВСУ отключение StarLink, через что приходится пройти солдату в плену ДНРовцев. Военный летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан дал интервью владельцу Delfi Meedia Хансу Х. Луйку.
Приветствую вас, уважаемый полковник. Темой у нас будет „небо над Украиной“. Вы дали согласие на интервью ровно неделю назад, когда нам всем – Балтийским странам – казалось, что в небе Украина уже не то, что побеждала, но могла во всяком случае отражать российские атаки. Однако сегодня ночью я прочитал, что по Украине нанесли 10 ракетных и 18 авиационных ударов. Обстрелам подверглись такие населённые пункты, как Киев, Житомир, Харьков Днепр, Кривой Рог, Запорожье и Курахово в Донецкой области. Расскажите, пожалуйста, что происходит?