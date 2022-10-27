Полковник Роман Свитан: на одного погибшего украинца приходится шесть российских солдат

Приветствую вас, уважаемый полковник. Темой у нас будет „небо над Украиной“. Вы дали согласие на интервью ровно неделю назад, когда нам всем – Балтийским странам – казалось, что в небе Украина уже не то, что побеждала, но могла во всяком случае отражать российские атаки. Однако сегодня ночью я прочитал, что по Украине нанесли 10 ракетных и 18 авиационных ударов. Обстрелам подверглись такие населённые пункты, как Киев, Житомир, Харьков Днепр, Кривой Рог, Запорожье и Курахово в Донецкой области. Расскажите, пожалуйста, что происходит?

Первая атака была действительно почти неделю назад. Это была самая массированная атака за последние несколько месяцев. Скорее всего, она стала ответом на наш удар по Крымскому мосту. Вероятно, они и так собирались атаковать наши города и инфраструктуру, но просто перенесли на десятое число. Украина приняла на себя несколько десятков ракет и иранских дронов Shahed-136. Примерно две трети ракет были сбиты, но всё-таки часть из них прорвалась и нанесла ущерб украинской инфраструктуре, к тому же погибли мирные люди.