Лига чемпионов: „Атлетико“ и „Барселона“ остались за бортом плей-офф
В среду, состоялся второй игровой день 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023.
Мадридский „Атлетико“ дома на стадионе „Цивитас Метрополитано“ сыграл вничью с леверкузенским „Байером“ (2:2). Гости, благодаря голу Мусса Диаби вышли вперед уже на девятой минуте матча. На 22-й минуте Янник Карраско счет сравнял. Уже через семь минут „Байер“ снова вышел вперёд, гол забил Каллум Хадсон-Одои. На 50-й минуте полузащитник „Атлетико“ Родриго Де Пауль установил окончательный счет в матче.
На 98-й минуте матча хозяева заработали пенальти, которые не реализовал Янник Карраско. После отбитого пенальти Сауль Ньигес сыграл на добивании, но попал в штангу. Но и это еще не все, дальше пробил Рейнилду Мандава, но попал в одноклубника. Оба клуба лишились шансов на 1/8 финала Лиги чемпионов.
Группа В: „Брюгге“ (10 очков), „Порту“ (9), „Атлетико“ (5), „Байер“ (4)
В одном из главных матчей вечера на стадионе „Камп Ноу“ „Барселона“ проиграла мюнхенской „Баварией“ (0:3).
Гости, благодаря голу Садио Мане вышли вперед уже на 10-й минуте матча. На 31-й минуте гости удвоили свое преимущество, гол ударом между ног голкиперу забил Эрик Шупо-Мотинг. На 94-й минуте французский защитник „Баварии“ Бенжамен Павар забил третий мяч в ворота „Барселоны“.
Миланский „Интер“ обыграл чешскую „Викторию“ со счётом 4:0 и гарантировал себе место в плей-офф. „Барселона“ осталась за бортом плей-офф ЛЧ и будет выступать в Лиге Европы второй год подряд.
Группа С: „Бавария“ (15 очков), „Интер“ (10), „Барселона“ (4), „Виктория Пльзень“ (0)
Мадридский „Реал“, стад единственным испанским клубом, который вышел в плей-офф Лиги чемпионов.„Севилья“, „Барселона“ и „Атлетико“ — потеряли шансы на выход в плей-офф.
Расписание матчей среды:
Группа С:
„Интер“ - „Виктория Пльзень“ 4:0
Голы: 1:0 – 35 Мхитарян, 2:0 – 42 Джеко, 3:0 – 66 Джеко, 4:0 – 87 Лукаку
„Барселона“ - „Бавария“ 0:3
Голы: 0:1 – 10 Мане, 0:2 – 31 Шупо-Мотинг, 0:3 – 90 Павар
Группа В:
„Брюгге“ - „Порту“ 0:4
Голы: 0:1 – 33 Тареми, 0:2 – 57 Эванилсон, 0:3 – 60 Эуштакиу, 0:4 – 70 Тареми
„Атлетико“ - „Байер“ 2:2
Голы: 0:1 – 9 Диаби, 1:1 – 22 Карраско, 1:2 – 29 Хадсон-Одои, 2:2 – 50 де Пауль
Группа А:
„Аякс“ - „Ливерпуль“ 0:3
Голы: 0:1 – 42 Салах, 0:2 – 49 Нуньес, 0:3 – 51 Эллиотт
„Наполи“ - „Рейнджерс“ 3:0
Голы: 1:0 – 11 Симеоне, 2:0 – 16 Симеоне, 3:0 – 80 Эстигор
„Наполи“ (15 очков), „Ливерпуль“ (12), „Аякс“ (3), „Рейнджерс“ (0)
Группа D:
„Тоттенхэм“ – „Спортинг“ 1:1
Голы: 0:1 – 22 Эдвардс, 1:1 – 80 Бентанкур
„Айнтрахт“ – „Марсель“ 2:1
Голы: 1:0 – 3 Камада, 1:1 – 22 Гендузи, 2:1 – 27 Коло-Муани
„Тоттенхэм“ (8 очков), „Спортинг“ (7), „Айнтрахт“ (7), „Марсель“ (6)