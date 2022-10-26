Лига чемпионов: „Атлетико“ и „Барселона“ остались за бортом плей-офф

Мадридский „Атлетико“ дома на стадионе „Цивитас Метрополитано“ сыграл вничью с леверкузенским „Байером“ (2:2). Гости, благодаря голу Мусса Диаби вышли вперед уже на девятой минуте матча. На 22-й минуте Янник Карраско счет сравнял. Уже через семь минут „Байер“ снова вышел вперёд, гол забил Каллум Хадсон-Одои. На 50-й минуте полузащитник „Атлетико“ Родриго Де Пауль установил окончательный счет в матче.

На 98-й минуте матча хозяева заработали пенальти, которые не реализовал Янник Карраско. После отбитого пенальти Сауль Ньигес сыграл на добивании, но попал в штангу. Но и это еще не все, дальше пробил Рейнилду Мандава, но попал в одноклубника. Оба клуба лишились шансов на 1/8 финала Лиги чемпионов.

Группа В: „Брюгге“ (10 очков), „Порту“ (9), „Атлетико“ (5), „Байер“ (4)

В одном из главных матчей вечера на стадионе „Камп Ноу“ „Барселона“ проиграла мюнхенской „Баварией“ (0:3).

Гости, благодаря голу Садио Мане вышли вперед уже на 10-й минуте матча. На 31-й минуте гости удвоили свое преимущество, гол ударом между ног голкиперу забил Эрик Шупо-Мотинг. На 94-й минуте французский защитник „Баварии“ Бенжамен Павар забил третий мяч в ворота „Барселоны“.

Миланский „Интер“ обыграл чешскую „Викторию“ со счётом 4:0 и гарантировал себе место в плей-офф. „Барселона“ осталась за бортом плей-офф ЛЧ и будет выступать в Лиге Европы второй год подряд.

Группа С: „Бавария“ (15 очков), „Интер“ (10), „Барселона“ (4), „Виктория Пльзень“ (0)

Мадридский „Реал“, стад единственным испанским клубом, который вышел в плей-офф Лиги чемпионов.„Севилья“, „Барселона“ и „Атлетико“ — потеряли шансы на выход в плей-офф.

Расписание матчей среды:

Группа С:

„Интер“ - „Виктория Пльзень“ 4:0

Голы: 1:0 – 35 Мхитарян, 2:0 – 42 Джеко, 3:0 – 66 Джеко, 4:0 – 87 Лукаку

„Барселона“ - „Бавария“ 0:3

Голы: 0:1 – 10 Мане, 0:2 – 31 Шупо-Мотинг, 0:3 – 90 Павар

Группа В:

„Брюгге“ - „Порту“ 0:4

Голы: 0:1 – 33 Тареми, 0:2 – 57 Эванилсон, 0:3 – 60 Эуштакиу, 0:4 – 70 Тареми

„Атлетико“ - „Байер“ 2:2