Как в Руанде: риторика ненависти на российском ТВ

В октябре в Гааге начался судебный процесс над Фелисьеном Кабугой — 89-летним бизнесменом из Руанды, основателем и главным спонсором „Радио тысячи холмов“, которое во всем мире стало символом риторики ненависти и убийственной, в прямом смысле слова, силы пропаганды. Прокуратура Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) пришла к выводу, что причиной геноцида тутси в Руанде стала именно деятельность радиостанции.



В эти же дни, пока проведший почти четверть века в бегах Кабуга отвечает за содеянное перед правосудием, медиа в России распространяют месседжи, словно списанные с эфиров „Радио тысячи холмов“, а порой даже превосходящие их по уровню ненависти (хотя представить это довольно сложно). Только в России эта ненависть направлена на Украину и украинцев.



На днях ведущий канала RT Антон Красовский записал интервью с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Гость рассказал историю о поездке в Закарпатье в 1980 году и упомянул слова детей, с которыми там общался: „Украинские дети рассказывали мне о том, что Украина оккупирована москалями и что, если бы не москали, они бы жили как во Франции“.



Красовский перебил собеседника словами: „А вот прямо топить таких детей надо, прямо топить в Тисине, где „пливе кача“. Сказал, что москали оккупировали — и сразу бросаешь его в реку с бурным течением“. После этого он добавил, что детей надо „жечь в смерековых хатах“.



При этом передача Красовского выходила в записи: это означает, что ее отсматривали редакторы телеканала, однако реплики ведущего их не смутили. Более того, похожие высказывания, пусть и менее детализированно-кровожадные, не раз позволяли себе и другие российские пропагандисты. К примеру, еще в апреле 2022 года начальница Красовского Маргарита Симоньян писала в Твиттере: „Вы какой нам оставляете выбор, идиоты? Полное уничтожение оставшейся Украины? Ядерный удар?“, а также заявляла в эфире, что Украина „не может продолжать существовать“.



В том же эфире с ней вступил в диалог ведущий программы — еще один знаковый российский пропагандист Владимир Соловьев. Он сравнил войну в Украине с процедурой изгнания глистов из организма животного: „Когда врач у кошки изгоняет глисты, то для врача это специальная операция, для глистов это война, а для кошки это очищение“.



Эта цитата Соловьева — прямая отсылка к главному призыву руандийского „Радио тысячи холмов“: ведущие-хуту, как известно, называли представителей тутси „тараканами“ и призывали их истреблять. „Если мы истребим всех тараканов, нас никто не осудит, иначе нас утопят в озере Киву“, - говорили по радио. „Ведущий мог рассказать сон, в котором он был счастлив. Потому что он обнаружил, что во всём городе нет ни одного таракана“, - рассказывает украинский правозащитник Максим Буткевич.