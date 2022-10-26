Как в Руанде: риторика ненависти на российском ТВ
Сравнения с глистами и тараканами, призывы „топить детей“ и отсылки к „Божьей воле“. Журналист и филолог Ксения Туркова сравнила „Радио тысячи холмов“ и российское телевидение и выяснила, что их приемы и нарративы похожи до степени смешения. Об этом пишет „Голос Америки“.
В октябре в Гааге начался судебный процесс над Фелисьеном Кабугой — 89-летним бизнесменом из Руанды, основателем и главным спонсором „Радио тысячи холмов“, которое во всем мире стало символом риторики ненависти и убийственной, в прямом смысле слова, силы пропаганды. Прокуратура Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) пришла к выводу, что причиной геноцида тутси в Руанде стала именно деятельность радиостанции.
В эти же дни, пока проведший почти четверть века в бегах Кабуга отвечает за содеянное перед правосудием, медиа в России распространяют месседжи, словно списанные с эфиров „Радио тысячи холмов“, а порой даже превосходящие их по уровню ненависти (хотя представить это довольно сложно). Только в России эта ненависть направлена на Украину и украинцев.
На днях ведущий канала RT Антон Красовский записал интервью с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Гость рассказал историю о поездке в Закарпатье в 1980 году и упомянул слова детей, с которыми там общался: „Украинские дети рассказывали мне о том, что Украина оккупирована москалями и что, если бы не москали, они бы жили как во Франции“.
Красовский перебил собеседника словами: „А вот прямо топить таких детей надо, прямо топить в Тисине, где „пливе кача“. Сказал, что москали оккупировали — и сразу бросаешь его в реку с бурным течением“. После этого он добавил, что детей надо „жечь в смерековых хатах“.
При этом передача Красовского выходила в записи: это означает, что ее отсматривали редакторы телеканала, однако реплики ведущего их не смутили. Более того, похожие высказывания, пусть и менее детализированно-кровожадные, не раз позволяли себе и другие российские пропагандисты. К примеру, еще в апреле 2022 года начальница Красовского Маргарита Симоньян писала в Твиттере: „Вы какой нам оставляете выбор, идиоты? Полное уничтожение оставшейся Украины? Ядерный удар?“, а также заявляла в эфире, что Украина „не может продолжать существовать“.
В том же эфире с ней вступил в диалог ведущий программы — еще один знаковый российский пропагандист Владимир Соловьев. Он сравнил войну в Украине с процедурой изгнания глистов из организма животного: „Когда врач у кошки изгоняет глисты, то для врача это специальная операция, для глистов это война, а для кошки это очищение“.
Эта цитата Соловьева — прямая отсылка к главному призыву руандийского „Радио тысячи холмов“: ведущие-хуту, как известно, называли представителей тутси „тараканами“ и призывали их истреблять. „Если мы истребим всех тараканов, нас никто не осудит, иначе нас утопят в озере Киву“, - говорили по радио. „Ведущий мог рассказать сон, в котором он был счастлив. Потому что он обнаружил, что во всём городе нет ни одного таракана“, - рассказывает украинский правозащитник Максим Буткевич.
Соловьев же, как мы видим, фактически сравнивает украинцев с глистами — типичный пропагандистский прием дегуманизации „противника“.
Но это не единственное совпадение. Российская пропаганда так или иначе повторяет все основные приемы „Радио тысячи холмов“. Например, о том, что нападение было неизбежной мерой — иначе пришлось бы погибнуть самим. „Разъяренные тутси хотят захватить власть, хотят захватить ее силой, — говорили по радио. — Они хотят что-то устроить на Пасху“.
Ведущие убеждали аудиторию: „Люди должны позаботиться о себе и истребить отбросы. Если вы позволите змее жить среди вас, то вы сами станете жертвой. Они выглядят как звери. Они и есть звери!“
Именно с этого утверждения о неизбежности происходящего, по сути, и началось полномасштабное вторжение России в Украину: в своем видеообращении 24 февраля президент РФ Путин заявил: „Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий“. Этот нарратив был немедленно подхвачен главными телеканалами страны и повторялся практически в каждом выпуске новостей.
А вот один из многочисленных примеров из региональной прессы. Военный из Калуги Шухрат Адилов прямо говорит – если их не остановить, они придут убивать: „Могу сказать точно: мы воюем с нелюдями, если их не остановить, они придут к нам домой и будут убивать наших детей, а тех, кто выживет, превратят в наркоманов и извращенцев“.
„Радио тысячи холмов“ и российские телеканалы сходятся и в использовании религиозных нарративов. „Бог не бывает несправедлив“, — говорили ведущие руандийского радио. „Бог попускает войну, когда остальные средства достучаться до человека у Него исчерпаны. Войной Бог стучится в каждое сердце воюющей страны...“, — говорил в эфире телеведущий- „патриот“ Борис Корчевников. А после объявления „частичной мобилизации“ в России даже публично расплакался из-за того, что не все хотят идти воевать. „Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, и сжигать!“ — заключил он.
В свою очередь, Дарья Дугина (дочь философа-пропагандиста Александра Дугина, погибла в результате подрыва машины в августе 2022) в эфире Первого канала заявляла, что Украина наказана за „потерю соборности“, а русские „пытаются отвоевать у смерти мирных жителей“.
В чем-то похоже даже своеобразное гендерное разделение. Мужчины-ведущие на „Радио тысячи холмов“ призывали использовать огнестрельное оружие, а единственная ведущая Валери Бемерики (Диктор Зло) — предлагала пустить в ход мачете. Женщины на российском телевидении, в частности, Маргарита Симоньян, играют роль „более гуманных“ пропагандистов. К примеру, когда Владимир Соловьев призвал к расстрелу военкомов (что и случилось на следующий день в Усть-Илимске), Симоньян заявила, что она все-таки против таких методов. При этом она призывала к ударам по гражданской инфраструктуре Украины: „В Украине нет гражданской инфраструктуры? ЛЭП, АЭС еще есть, узлы — много всякой разной инфраструктуры, которая может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства. Очень быстро, легко и надолго“.