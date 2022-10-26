Апелляция отклонена: американскую баскетболистку приговорили к девяти годам тюрьмы в России(13)
Апелляционный суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков. В августе суд в Химках назначил ей девять лет колонии и штраф в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщает Би-Би-Си.
Адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков, представляющие интересы осужденной, рассказали, что баскетболистка находится в том же изоляторе, куда была помещена после обвинения. В слушаниях Грайнер участвовала по видеосвязи.
„Самый большой страх Бриттни, что ее не обменяют, и что она будет отбывать все наказание в России“, - заявили адвокаты.
В посольстве США назвали назначенное наказание „диспропорциональным“, сообщает Интерфакс. „Апелляционный суд (...) не стал менять диспропорциональный приговор - девять лет. Считаем, что мисс Грайнер осуждена незаконно“, - сказала временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд.
Двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку екатеринбургского УГМК и сборной США задержали в феврале этого года в аэропорту Шереметьево, обнаружив в ее сумке гашишное масло для вейпа.
31-летняя спортсменка признала вину, но наличие умысла отрицала. В суде она заявила, что использовала найденную у нее медицинскую марихуану вместо анальгетика с разрешения врачей. По ее словам, это распространенная практика в Америке, в том числе среди спортсменов.
При этом баскетболистка сказала, что не собиралась брать с собой в Россию картриджи, содержащие медицинскую марихуану, и нарушать законы страны.
По ее словам, при сборах она торопилась и нервничала. „Я не имела намерения нарушать какой-либо закон РФ. Думаю, я торопилась и ещё не до конца выздоровела, поэтому все свалила в сумку“, - сказала баскетболистка в суде (цитата по Интерфаксу).
Грайнер заявила, что масло каннабиса ей прописал врач от боли и воспалений, так как за свою карьеру она получила много травм, в том числе позвоночника, колена и лодыжки.
Она подчеркнула, что не употребляла марихуану во время игрового сезона, поскольку это могло бы повлечь за собой дисквалификацию как для нее, так и для всей команды.
После задержания спортсменке, по ее словам, сделали тест на наркотики, который не обнаружил никаких запрещенных веществ.