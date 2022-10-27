СЛУШАТЬ ПОДКАСТ | Что такое вирус папилломы человека?

Слушайте подкаст о том, что такое вирус папилломы человека и как можно эффективно защититься от ВПЧ. У нас в гостях главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова и гинеколог, старший врач Северо-Эстонской Региональной больницы и президент Эстонской ассоциации кольпоскопии Александра Шаврова. Вместе мы обсудим актуальные факты о том, что по статистике лишь каждый второй человек слышал о ВПЧ (вирусе папилломы человека), при этом 8 из 10 человек сталкиваются с этим вирусом хотя бы один раз в своей жизни. Это одна из самых распространенных инфекций, которая передается половым путем. Но, к сожалению, о ВПЧ мало говорят. Для многих это тема табу из-за пути заражения вирусом папилломы человека. Сегодня мы поговорим не о том, что это половая инфекция, а о вирусе и тех видах рака, которые он вызывает.