Усика признали боксером года по версии WBO

Всемирная боксерская организация (WBO) признала украинца Александра Усика лучшим боксером года. Об этом сообщается в „Твиттере“ (соцсеть заблокирована в России) организации.



Победитель был объявлен на ежегодном съезде WBO, который проходит с 24 по 29 октября в Пуэрто-Рико.



„У тебя большое сердце. Я знаю, что ты бился за всех своих людей. Ты боец года, и я надеюсь, ты доволен. Когда мы сделали [Усика] обязательным претендентом на титул, другие парни жаловались. У нас были судебные разбирательства, но наконец мы смогли дать ему этот статус. Мы следовали правилам, и мы были правы“, — сказал президент WBO Франциско Валькарсель, которого цитирует BoxingScene.

