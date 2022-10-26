Усика признали боксером года по версии WBO
Усик в своем последнем поединке в августе в Саудовской Аравии защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, победив раздельным решением судей британца Энтони Джошуа. Украинец выиграл все свои 20 боев на профессиональном ринге.
Всемирная боксерская организация (WBO) признала украинца Александра Усика лучшим боксером года. Об этом сообщается в „Твиттере“ (соцсеть заблокирована в России) организации.
Победитель был объявлен на ежегодном съезде WBO, который проходит с 24 по 29 октября в Пуэрто-Рико.
„У тебя большое сердце. Я знаю, что ты бился за всех своих людей. Ты боец года, и я надеюсь, ты доволен. Когда мы сделали [Усика] обязательным претендентом на титул, другие парни жаловались. У нас были судебные разбирательства, но наконец мы смогли дать ему этот статус. Мы следовали правилам, и мы были правы“, — сказал президент WBO Франциско Валькарсель, которого цитирует BoxingScene.